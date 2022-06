Carla Abellana and Tom Rodriguez got married in October 2021 after seven years of being a couple. Instagram: @nelwinuyphoto

MANILA — Actress Carla Abellana has finally broken her silence on her separation from her husband and former co-star Tom Rodriguez, saying she was “betrayed” and was “made to look stupid.”

Abellana made the statement in response to a viewer of her YouTube vlog who criticized her for “liking” an Instagram post pertaining to cheating.

“Don’t cheat. If you’re unhappy, just leave,” was the quote re-posted on Instagram by comedienne Ai Ai delas Alas on June 15, as she lamented the successive news of celebrity couples breaking up. Abellana was among those who liked the post.

A follower of her vlog brought up Abellana liking the post, and proceeded to castigate her for supposedly cutting any communication line with Rodriguez amid rumors that she is in the process of filing an annulment.

The fan gave Abellana unsolicited advice, urging the actress to speak with Rodriguez: “Kung gusto mong maging masaya ka, mag-usap kayong mag-asawa, sabihin mo sa kanya lahat ng hinanakit mo. Hindi 'yung dine-deadma mo siya.”

The comment prompted a lengthy response from Abellana who, for the first time, detailed the reasons behind her separation from Rodriguez.

The former couple, who got married in October 2021 after seven years of being together, first stirred rumors of a falling out in January, when they appeared to unfollow each other Instagram.

Abellana’s father, screen veteran PJ Abellana, claimed in March that a “one-night stand” was involved in the marital woes of his daughter and Rodriguez. The older Abellana, however, later on retracted his statement.

The actress did not specifically pertain to infidelity in her statement, but referred to Rodriguez’s actions as “betrayal.” She also alluded to a supposed condition of Rodriguez, mentioning that she repeatedly urged him to seek professional help.

Abellana has since disabled the comments section of her latest vlog, where she posted the statement. Below is her statement, in full:

Opo, nag-like po ako, pero 'yun lang po ang ginawa ko. Hindi ko na po 'yun inulit. Nag-like po ako pero hindi ko po ginawa ng paulit-ulit at ng matagal. Ang taong lubos na nasaktan, hirap pong pigilang hindi ilabas ang galit sa anumang paraan.

I was disrespected. I was betrayed. I was lied to. I was used. I was shamed. I was made to look so stupid. Kung sana hanggang dun lang po, makakabangon din po ako balang araw.

Pero para gawan pa po ako at ang pamilya ko ng mas marami pang kasamaan at kataksilan sa mga sumunod na araw, linggo, at buwan, sobra sa sobra na po ang sakit at pagdurog ng puso at pagkatao ko.

Wala po akong ibinigay kay Tom kundi tunay na pagmamahal, respeto, pag-aalaga, pag-aaruga, pag-unawa, pagtitiis, sangkatutak na pagpapatawad, milya-milyang pasensya, paniniwala, pagtiwala, pag-aasikaso, pagprotekta, lahat-lahat na.

Binigay ko po buong buhay ko sa kanya. 7 na taon po akong bawal magalit, magtampo, masaktan, mabigo, malungkot, madismaya dahil hindi po pwede. Makakatikim po ako kahit subukan ko pong ipaliwanag sa kanya na nasasaktan niya ako at hindi po tama ang mga ginagawa niya.

Paulit-ulit ko pong pinapaalala sa kanya na hindi po ako kalaban at mabuti po ang kalooban at intensyon ko. 7 na taon pong naipon sa loob ko lahat 'yun. Gustuhin at kailangan ko man pong ilabas, lubos na nakakakatakot po. Ilang beses ko po siyang hinikayat na magpatingin, magpagamot, at magpagaling dahil 'yun din po ang gumana sa akin. Pero wala pa rin po.

Tinanggap ko pa rin po siyang ng walang pagdududa kahit wala pong pagbabago. Hinarap ko po siya sa altar. Buong puso po akong determinadong alagaan ang pagsasama at pagmamahal namin, at panindigan ang mga sinumpaan namin sa harap ng Diyos.

Sa dami po ng binigay ko kay Tom, wala na pong natira sa 'kin. Galit, pride, at ego ko, siya na rin po ang kumuha sa 'kin at hinayaan ko naman pong kunin din po niya. Pinaglaban ko po siya ng lagpas sa 7 na taon. Kahit po kung tutuusin, wala pa po 'yung pag-like sa iilang comments na 'yun kumpara po sa nagawa niya sa akin at sa aming lahat, at sa lahat-lahat pa po ng ginawa niya at ginagawa niya.

Sa lala po ng sakit, pambabastos, panloloko, pandudurog, paninira, panggagamit at pagtataksil po niya, mga tinago niya, napakadali pong ibalik sa kanya sa paraan ng pagganti. Pero hindi po ako ganun. Hindi po ako bobo. Hindi po ako lalaban kahit tapak-tapakan na po ako ng husto. Hindi po ako mababaw.

Hindi po ako masamang tao. Kung ano po ang nakikita, naririnig, at nababasa ninyo online ay kakarampot lang po ng hindi po ninyo nakikita, naririnig, at nababasa kapag wala pong kahit anong camerang naka-record. Kapag sarado na po ang pinto sa pamamahay po namin at wala na pong ibang nakakakita. Hindi po ako masamang tao tulad ng sinasabi, nararamdaman, naririnig, at nakikita po ninyo online, sa TV, etc… Pinalaki po ako ng nanay at lola ko na marunong rumespeto, umunawa, magmahal, magpatawad, magpasalamat, magpakumbaba, at higit sa lahat may takot po siya Diyos.