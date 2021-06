Vhong Navarro, Matet de Leon nabakunahan kontra COVID-19

Nabakunahan na kontra COVID-19 ang Kapamilya stars na sina Vhong Navarro at Matet De Leon. Retrato: Instagram/@vhongx44 at @misismatet

MAYNILA — Natanggap na ng Kapamilya stars na sina Vhong Navarro at Matet de Leon ang kanilang unang dose ng bakuna kontra COVID-19.

Hinkayat nina Navarro, na host ng "It's Showtime," at De Leon, na napapanood sa primetime series na "Huwag Kang Mangamba," ang publiko na huwag matakot magpabakuna, lalo't proteksiyon ito laban sa sakit.

"Don't hesitate to get vaccinated. Hindi po totoo na magiging zombie po tayo," ani De Leon sa panayam.

"For our protection and the protection of the people around us, get vaccinated po," aniya.

"Mas mabuting nang may laban tayo 'di ba? Kaya kailangan na siguro magpa-vaccine na tayong lahat para din may laban tayo sa COVID," sabi naman ni Navarro.

Nag-post din ang 2 ng mga retrato sa kani-kanilang mga Instagram account ukol sa kanilang vaccination.

Kabilang sina Navarro at De Leon sa dumaraming bilang ng mga celebrity na nagpaturok laban sa COVID-19.

Kasama rin sa mga naunang nabakunahan sina Dawn Zulueta, Sharon Cuneta, Regine Velasquez, Ogie Alcasid, JM De Guzman, at Joross Gamboa.

Target ng pamahalaan na mabakunahan ang 58 milyon ng populasyon ngayong taon.

Sa huling tala, umabot na sa higit 5 milyon ang nakatanggap ng first dose ng COVID-19 vaccine habang 1.8 milyon naman ang nakakuha ng 2 dose.

