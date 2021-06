Janine Gutierrez at mga kapatid, may pangako sa amang si Monching

MAYNILA -- Ilang araw bago ang Father's Day, isang pagpupugay ang natanggap ni Ramon Christopher “Monching” Gutierrez mula sa kanyang mga anak.

Sa unang pagkakataon, nagkasama ang magkakapatid na sina Diego, Maxine, Jessica at Janine Gutierrez sa pagbisita sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles.

Watch more in iWantTFC

Ang apat ay anak ni Monching sa dati nitong misis na si Lotlot de Leon.

"Papa is the best. Basta if you need anyone to save you anytime of the day, it will be Papa. Just call him and he will be there in 20 minutes," ani Maxine.

"He is the best. That's all," dagdag ni Jessica.

Para naman sa mang-aawit na si Diego, aminado siyang idolo niya ang kanyang ama.

"Growing up talaga idol ko si Papa. Watching him, he used to be a race car driver. So every weekend nasa Subic kami Sunday, pinapanood ko siya mangarera. Nakikita ko kung gaano siya ka-happy doing what he is doing. Noong bata ako gusto ko rin maging race car driver saka nahilig din ako sa kotse at saka mahilig kaming manood ng racing. As as a father, he's just really been there for us, no fail, lagi siyang nandiyan para sa amin. ...Kapag may future family na rin ako gusto ko kahit half lang ng effort ni Papa sa amin ay pwede na, kasi grabe talaga ang effort niya sa amin. I love you Pa," ani Diego.

Para sa panganay na anak ni Monching na si Janine, ipinagako nito na lagi lang siyang nandiyan para sa ama.

"Promise ko kay Papa na palagi akong narito para sa kanya. 'Yung parents kasi namin hindi sila strict, parang hinahayaan lang nila kami. Nagtitiwala sila sa decision namin and maipapangako ko talaga kay Papa na hindi ko siya idi-disappoint. Na lahat talaga ng trabaho ko ginagawa ko, sila talaga ang iniisip ko and 'yung mga kapatid ko. Na nandito lang kami para sa kanya," ani Janine.

"Mahal na mahal talaga namin si Papa and ibinibigay niya talaga lahat sa abot ng kanyang makakaya. Napansin ko nga na ang mahalaga pala talaga sa amin is 'yung nandiyan siya, hindi 'yung mga naibigay niya. So, 'yun din ang maibibigay namin para sa kanya na nandito lang kami lagi para sa kanya," dagdag ng aktres.

Si Janine ang pinakabagong Kapamilya artist ay bibida sa paparating na serye ng ABS-CBN na "Marry Me, Marry You."

Para kay Monching, maliban sa pagiging mabait ay mapagbigay ang kanyang mga anak.

"Ang mga anak ko very mababait 'yan, very respectful, very generous. 'Yung mga oras nila, ang mga kita nila ay ipinamamahagi nila sa pamilya. Ang ibig kong sabihin talagang mababait sila," pauna ni Monching na halatang pinipigil na maging emosyonal.



Ayon kay Monching, nais niya na makuha ng kanyang mga anak ang kanilang mga pangarap sa buhay

"Ang pangarap ko for them ay maabot nila 'yung mga panagarp nila. 'Yung maabot nila ang dreams nila, maging successful sila sa mga trabahong napili nilang gawin. At saka 'yung sinasabi nila na the best dad ako, sa totoo 'yung mga anak ko ang the best. All I give them 'yung effort so 'yun lang" ani Monching.

"Hindi ko man maibigay sa kanila ang lahat, basta lagi akong nandito para sa kanila," dagdag ni Monching.

Related videos:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC