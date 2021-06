Bakit hindi pa naiisip ni Vice Ganda na magkaroon ng sariling anak?

Mula sa Instagram ni Vice Ganda

Sa kabila ng tinatamasang kasikatan dahil sa kaniyang trabaho sa showbiz, sinabi ng komedyante at host na si Vice Ganda na hindi sa lahat ng panahon ay nangingibabaw ang pera.

Sa vlog ng dati niyang talent manager na si Ogie Diaz, ibinahagi ni Vice ang problema sa kalusugan na napansin niya habang nagte-taping sa kaniyang trabaho.

Aniya, nagpaalam ito sandali upang gumamit ng banyo ngunit habang umihi, nakaramdam ito ng matinding sakit na halos magpaiyak sa kaniya.

“Pag-ihi ko biglang nahinto. Ta's ang sakit na naiyak ako. Ta's biglang naihi na naman siya. Parang may nakabara,” kuwento ni Vice.

Dito na umano niya napagdesisyunan na magkonsulta sa doktor kung saan nalaman niyang nabubuo na namang crystals sa kaniyang katawan na nagiging dahilan kung bakit ito hirap umihi at kung minsa’y may dugo na kasama.

Nagtataka ang “It’s Showtime” host dahil maingat naman na umano siya sa kaniyang kalusugan at malakas nang uminom ng tubig.

Ngunit ayon sa kaniyang doktor, mayroon mga tao na tinatawag na “stone former” kaya kailangan niyang magpa-checkup nang madalas.

Nakaramdam ng matinding takot ang komedyante dahil ayaw na nitong muling maranasan na magkaroon ng sakit sa bato.

“So physically I'm not okay na naman. Tapos 'yung takot na naku ayoko ng magkaroon ng sakit ulit sa bato kasi sobrang sakit nun. Excruciating 'yung pain,” pag-amin ni Vice.

“Tinatapangan ko pero may mga times na 'di ko na kaya. Kahit sa 'Showtime,' sinasabi ko, 'di ko na kaya, patulong sa mga co-host.”

Isa rin ito sa dahilan ni Vice kung bakit hindi pa niya naiisip magkaroon ng sariling anak kahit na paulit-ulit itong pinapayuhan ni Diaz.

Dagdag pa nito, masyado rin siyang abala sa kaniyang trabaho na maging ang nobyo na si Ion Perez ay minsan hindi na nito nakakausap.

“Paano ko siya haharapin ngayon? I need to be okay. I need to make myself okay before I become a parent. Paano ka magiging parent kung sobrang busy ko. Si Ion nga 'di ko na nakakausap,” pahayag ng host.

Naikuwento na rin noon ni Vice na gusto na ng kaniyang Nanay Rosario na magkaroon ng apo mula sa kaniya.

Sa vlog ni Vice, tinanong ng kaniyang ina kung sino ang magmamana ng lahat ng ipinundar ng komedyante.

"Kanino mapupunta ito? Kami nama'y patanda na. Maliban doon sa dalawang pamangkin mo. Pero iba talaga, anak, 'yung may sarili ka. Kaya nga nung si Joel Cruz, nung nabalitaan ko, sabi ko, 'Ay naku sana si Tutoy ganito rin. Ang ku-cute ng mga anak," ani Rosario.

