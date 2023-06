Pokwang, may feelings pa nga ba kay Lee O'Brian?

Pokwang at anak nito na si Malia. Kuha sa Instagram page ng aktres

MAYNILA -- Sinagot ng komedyanteng si Pokwang ang paratang ng ilan na umano'y mayroon pa siyang nararamdaman para sa dating partner na si Lee O'Brian, ama ng kanyang bunsong anak na si Malia.

"Iba 'yung may feelings sa galit, no? Sabi ko nga sa iyo, wala akong pakialam kung 10 ang girlfriend mo araw-araw. Gawin mo ang obligasyon mo bilang ama, nagawa mo ba? 'Yun ang tanong," ani Pokwang sa vlog na inilabas sa "Ogie Diaz Showbiz Update."

Nito lamang Martes, nagtungo sa tanggapan ng Bureau of Immigration si Pokwang para magsampa ng petisyon para mapa-deport si O'Brian. Kasama ni Pokwang ang kanyang legal counsel na si Atty. Ralph Calinisan.

Ayon sa kampo ni Pokwang, gumagamit lamang ng tourist visa at walang working permit si O'Brian.

Nang matanong si Pokwang kung ano ang nagtulak sa kanya para isampa ang petisyon laban kay O'Brian, sagot nito: "Siguro 'yung hindi marunong magpakumbaba kasi parang feeling ko, ako ang nasa bansa ko, bakit ako ang kailangang mag-adjust, which is wrong. At ginagwa ko ito para sa anak ko, sa anak namin, sa kapayapaan ng isip ko, para rin sa mga kababaihan. Sana maintindihan nila one day bakit sobrang ginagawa ko ito," ani Pokwang.

Nito ring Marso, nakipagkita si Pokwang kay Calinisan para sa isyu na may kinalaman kay Malia.

“Hindi ako susuko para sayo anak @malia_obrian kung naitaguyod ko si ate ng mag-isa mas lalo ako magsisipag at magiging matapang para sayo at sa inyo ng ate mo,” ani Pokwang sa kanyang social media post, kung saan ginamit niya ang hashtag #tuloylanglabanparasakinabukasan.

Matatandaang nagkakilala sina Pokwang at O'Brian nang magktrabaho sila sa pelikulang "Edsa Woolworth." Nagsimula ang kanilang relasyon noong 2015.

Ipinanganak ni Pokwng si Malia, anak nila ni O'Brian noong 2018. Noong 2021 ay naghiwalay na ang dalawa.

Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC