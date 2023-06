KILALANIN: Stephen Lopez, wagi sa Vienna Shorts

VIENNA - Nurse na naging filmmaker na gustong gumawa ng pelikula tungkol sa nagsasalitang isda. Ito ang kwento ni Stephen Lopez na tumanggap ng parangal kamakailan sa Vienna Shorts Film Festival para sa kanyang obrang “Hito.”

Isang dystopian-science fiction film ang "Hito" tungkol sa 14-anyos na babaeng si Jani na nagkaroon ng alaga- isang nagsasalitang hito.

Ayon kay Lopez, hindi niya inasahan na magugugstuhan ito at mapipiling Best Short sa naturang festival dahil hindi tropeyo ang motivation niya sa paggawa ng pelikula kundi ang makabuo ng isang maganda at makabuluhang obra.

“Nung simulan yung pinakaunang draft ng script, hindi ko muna iniisip ang mga festival. Gusto ko lang makagawa ng matinong pelikula.” sabi ni Lopez.

Apat hanggang limang taon ang naging proseso nina Stephen at kanyang team bago nabuo at naging ganap na pelikula ang "Hito" dahil inabutan sila ng pandemya.

Ayon kay Lopez, taong 2020 pa dapat nagawa nila ang pelikula pero dahil sa COVID-19, naantala ito.

Ngunit, hindi pa rin siya nagpatinag, sampu ng kanyang mga kasama noong 2021, sa kasagsagan ng COVID Delta variant, gumiling na ang kanyang mga kamera.

Sa pag-anunsyo ng panalo ng "Hito" sa Vienna Shorts, sinabi ng jury na “unclassifiable and unconventional” ang "Hito."

Puno ang pelikula ng mga socio-political commentary hinggil sa “authoritarian state” na umiiral sa mundo ng mga bida sa pelikula.

Isang pangunahing elemento ay ang tila reference sa mga naganap na-lockdown noong kasagsagan ng pandemya.

Pero, paliwanag ni Stephen, nabuo niya at mga kasama ang konsepto ng "Hito" bago pa magpandemiya. Ang elemento ng lockdown sa kanyang obra ay tumutukoy sa panahon ng martial law ng diktador na si Ferdinand Marcos, Sr.

“Nag-parallel kasi, lockdown nung martial law, lockdown nung pandemic, nag-intertwine na,” sabi ni Lopez.

Sa kabila ng social-political theme ng "Hito", sinabi ni Lopez na hindi ito ang orihinal niyang intensyon sa pelikula.

Sciene-fiction talaga ang gusto niyang gawin ngunit masyadong magastos ang mga ganong uri ng pelikula, kaya’t umisip siya ng paraan kung paano niya iyon maisasakatuparan nang hindi gagastos ng malaki pero magkakaroon pa rin ng impact sa mga manonood.

“Hindi naman nagsimula ito na gusto kong gumawa ng something political. Hindi. Nagsimula siya na something very stupid ba? Gusto ko lang gumawa ng pelikula tungkol sa isang malaking isda na nagsasalita. Pero siyempre hindi mo pwede iwan ang pelikula mo nang ganun lang. Kailangan may kwento siya. Kailangan gumagalaw siya sa mundo na ginagalawan natin. Siguro ganun lahat ng mga ginagawa ko. Nagsisimula sa kalokohan hanggang sa magka-meaning,” paliwanag ni Lopez.

Ngunit, bakit nga ba isdang hito ang napili ni Stephen? Bakit hindi bangus o kaya ay tilapia? O lapu-lapu?

“Wish ko may profound answer pero wala. Natatawa lang ako kapag tiningnan mo mukha ng hito. Mukhang tanga. For comedic purposes ba. Pero at the same time, nagkataon na yung hito is very Southeast Asian na isda. At saka ko lang nalaman nung matapos na ang pelikula na hito, in Japanese, ang ibig sabihin tao,” pagbabahagi ni Lopez sa TFC News.

Bilang filmmaker, mahalaga kay Lopez na hindi niya idinidikta kung ano ang mensaheng gusto niyang ipahatid sa kanyang obra. Hinahayaan umano niya ito sa kanyang mga manonood.

“Ayokong masyadong dinidiscuss ano ang meaning ng pelikula kasi natatanggal ito sa enjoyment ng manonood na i-decipher according to them kung ano ang ibig sabhin ng pelikulang ito para sa akin. Parang dinidiktahan kita na masarap ang pagkain na ako ang nagluto. Parang may mali doon. Madalas ang ginagawa ko, pagkatapos ko magawa ang pelikula, ibinibigay ko na sa manonood, sila na ang bahala kung ano ang ibig sabihin para sa kanila. Pero may mga personal siyempre akong pinasok doon at hindi ko naman ine-expect na makuha nila ang ibig sabihin noon,” kuwento ni Lopez.

Ang Tagumpay sa International Stage

Hindi ang Vienna Shorts ang unang international film festival na sinalihan ng Hito. Noong February 2023, una na itong ipinalabas sa Berlinale Film Festival sa Germany, ang tanging Filipino film entry, kung saan nakadalo sina Lopez.

Hindi ito tumanggap ng parangal pero masaya si Lopez sa naging karanasan sa Berlinale dahil naramdaman niya ang “genuine interest” ng mga nakapanood ng "Hito"

“Maganda ang kultura at sining sa Germany. Nanonood kasi sila ng pelikula. After ng screening, marami silang tanong,” sabi ni Lopez.

Sa katatapos na Vienna Shorts, hindi nakapunta si Stephen, pati ang kanyang team. Aminado siyang wala silang budget at nahihiya na rin umano siyang mag-solicit pa, lalo sa gobyerno.

“Na-excite kami pero at the same time malungkot kasi wala kami mismo doon para makausap ang mga tao about sa konteksto ng pelikula kasi iyon ang mas mahalaga kaysa anong mang premyo, na maintindihan nila yung ginagagalawan na lugar o environment kung saan ginawa yung pelikula,” pahayag ni Lopez.

Nang tanungin ng TFC News si Stephen kung ano sa palagay niya ang winning factor ng "Hito," simple lang ang naging sagot niya: “I think it’s luck. Swerte lang. Swerte ka sa manonood kung naiintintidihan ka nila.”

Pagkatapos ng tagumpay ng Hito sa international film festivals, ano na ba ang kasunod para sa filmmaker na si Stephen Lopez?

“Mahirap maging isang manggagawang kultura o filmmaker sa Pilipinas. Iba ang priorities natin sa Pilipinas. Hindi ko pa masabi. Nag-enroll ako sa ilang workshop sa ibang bansa para i-develop ko pa ang sarili ko para maging mas mabuting collaborator, isang mabuting manggagawa sa media para mas maganda yung mga magawa kong pelikula,” sabi ni Lopez.

Kwento pa ni Stephen, meron na siyang nilulutong bagong proyekto pero nasa early stages pa kaya ayaw niya munang pag-usapan.

Nakatakdang magkaroon din ng screening sa Lago, Italy ang "Hito" ngayong darating na July.

Nurse na naging Filmmaker

Si Stephen ay anak ng dating ABS-CBN reporter na si Jade Lopez. Ngunit sa halip sundan ang yapak ng kanyang ina bilang isang broadcast journalist, mas pinili niya ang ibang larangan.

“Nung bata kasi ako hindi ko naman talaga gustong maging journalist. Nung makita ko ang ginagawa ng mum ko parang nakikita ko yung hirap niya everyday. Alam ko naman mahirap lahat ng work pero ayaw ko nung ganung lifestyle,” kuwento niya.

Graduate si Stephen ng nursing noong 2012 at pumasa rin sa board. Pero sa halip na ipagpatuloy ang piniling propesyon, sumabak siya sa pagiging isang filmmaker.

“At that time, gusto ko mag-science. Gusto ko mag-doktor at the same time so pumasok ako ng nursing. Unfortunately, sa Pilipinas noong 2012, pag-graduate ko, maraming nursing graduate. Mahirap makahanap ng trabaho. Kung papasok ka sa ospital, ikaw pa ang magbabayad para maka-gain ng experience,” sabi ni Lopez.

Pero, dahil sa mga kaibigang nasa filmmaking, naging interesado si Stephen na matutunan ang paggawa ng pelikula.

“May friends ako na nasa arts, sa filmmaking. Nakikita ko ginagawa nila so medyo na-engganyo ako sa kanila," sabi ni Lopez.

Si Stephen Lopez kasama si ‘HITO’ lead actress Kyrie Allison Samodio sa Berlinale 2023. Sound Goat

Ang unang exposure ni Lopez sa media work ay nang siya'y maging video editor. Pero, dahil mababa ang sahod, bumitaw din siya matapos ang isang taon. Dito na siya nagpasyang matuto pa lalo hinggil sa paggawa ng pelikula kaya’t nag-enroll siya sa MOWEL Fund. Halos tatlong taon din niyang binuno ang “re-tooling” niya sa kanyang sarili.

Nakapagtrabaho siya bilang sound recordist para sa mga pelikulang Balangiga: The Howling Wilderness ni Khavn Dele Cruz, Dayang Asu ni Bor Ocampo at Paglisan ni Joseph Papa.

Ayon kay Lopez, ito ang naging daan para tuluyan na siyang sumabak sa paggawa ng pelikula.

Ang unang obra ni Stephen ay ang Gabi ng Kababalaghan noong 2018, isang short film na parody umano ng sikat na ABS-CBN Current Affairs show na Magandang Gabi, Bayan at nagwagi ng top prize sa CineFilipino Film Festival noong taong ding iyon.

