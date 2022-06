Ivana Alawi: “Hanggang saan mo ipaglalaban ang pamilya mo?”

MANILA - Isa na namang teleserye ang aabangan ng mga kapamilya sa TFC. Makalipas ng tatlong taon, makikitang muli si Ivana Alawi sa “A Family Affair”.

Ito ang kanyang first-ever lead role at acting comeback. Naging cast member ng “FPJ’s Ang Probinsyano” noong 2018 si Alawi, sinundan ito ng “Mea Culpa: Sino Ang May Sala?” noong 2019.

Ekslusibong pumirma ng kontrata sa Kapamilya network si Alawi noong February 2020 at nakatakdang bumida sa kanyang sariling teleserye noong 2020, ngunit naantala ang shooting dahil sa pandemya. Sa “A Family Affair” makakasama ni Alawi sina Gerald Anderson, Sam Milby, Jake Ejercito, at Jameson Blake.

Gagampanan ng apat ang Estrella brothers na si Paco (Gerald), Dave (Sam), Seb (Jake) at (Drew) Jameson. Si Alawi naman ay gaganap bilang si Cherry Red ang common object of affection ng magkakapatid.

Noong Marso pa nagsimula ang filming sa “Cowboy Country” ng Pilipinas, ang probinsya ng Masbate.

Kapupulutan ito ng aral tungkol sa buhay at relasyon. Sasagutin rin ang masalimuot na tanong: ano ang iyong susundin, pamilya o pag-ibig?

Sa media conference ng teleserye kamakailan, sinabi ni Sam Milby na maraming tao ang makaka-relate sa istorya ng “A Family Affair.”

“There’s so many inner struggles sa bawat character. Sa kwento I was left with a hard decision choosing love or family, the sacrifices,” sabi ni Sam Milby.

Ayon sa director ng teleserye na sina Jerome Pobocan at Raymund Ocampo sa “A Family Affair” natural na natural ang kanilang acting nina Alawi at maganda ang samahan sa set.

“Makikita natin dun sa love story the chemistry between Sam, Ivana and Gerald. Makikita n’yo sa trailer na love triangle ito. In terms of trust, Ivana trust naman yung four boys. Makikita yung bonding nilang apat,” saad ni Direk Jerome Pobocan.

“It’s also a different story sa mga napapanood ko and it’s very exciting kasi ang daming mga twist, and it’s also revolving in a family. I’m close to my family, kaya hanggang saan mo ipaglalaban ang pamilya mo?” saad ni Ivana Alawi.

“Sa character ko kung pipiliin niya yung pag-ibig, masisira lahat, yung family, yung reputasyon, yung kumpanya lahat masisira. Kaya life is about making sacrifices and choices and dealing with the repurcussions,” dagdag ni Sam Milby.

“Napakaganda ng kwento ng family affair and it’s also made by ABS-CBN. Alam mo talagang class yung pinapanood and of course yung directors, direk Jerome, direk Raymund sobrang galing nila and they really push to really give your best. I’m very comfortable in acting here,” dagdag ni Alawi.

Ang “A Family Affair” ay ipapalabas sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, TV5, at iWantTFC. Tumutok lang sa TFC News para sa pinal na petsa ng premiere.

PANOORIN ANG TRAILER: