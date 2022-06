Angeline Quinto, balik-'Showtime' bilang TNT hurado

MAYNILA -- Nagbalik bilang hurado para sa Tawag ng Tanghalan ng "It's Showtime" ang mang-aawit at aktres na si Angeline Quinto, halos dalawang buwan matapos itong manganak.

Maging masaya at puno ng kulitan ang pagbabalik ni Quinto sa TNT nitong Martes kung saan nakasama niyang hurado sina Erik Santos at Ogie Alcasid, na isa rin sa host ng pangtanghaliang programa ng ABS-CBN.

Sa kanyang Instagram page, ibinahagi ni Quinto ang saya na muling makabalik sa "It's Showtime."

"Feels good to be back at @itsshowtimena. Thank you Showtime family sa pag welcome at sa flowers. Na-miss ko kayo at syempre ang TNT. Love you guys!" ani Quinto.

Nitong unang Linggo ng Hunyo, bumalik na rin si Quinto sa "ASAP Natin 'To."

Sa kanyang pagbabalik-trabaho, mga bagong awitin ang aabangan ng mga tagahanga ni Quinto. Sasabak rin si Quinto sa concert sa US at Canada.