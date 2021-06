Sunshine Dizon, nagpasalamat sa dating mister sa pagiging mabuti nitong ama

MAYNILA -- Nauwi man sa hiwalayan ang kanilang relasyon, malaki pa rin ang pasasalamat ng aktres na si Sunshine Dizon sa ama ng kanyang mga anak na sina Doreen at Anton.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, Hunyo 14, iginiit ni Dizon na hindi matatawaran ang pagiging ama ni Timothy Tan sa kanilang mga anak.

"Siguro hindi na ako masyadong will go into details kasi open book naman, I'm sure alam na nila. Pero ultimately the decision was ano ang dapat at ano ang tama para sa mga bata. We came to the agreement that co-parenting is the best for them. And, kumbaga sa nadapa at nagkamali, hindi ko naman matatawaran si Timothy bilang tatay, kasi he's very hands-on. 'Yun naman ang bawi niya talaga. And ito ay ever since maliliit pa lang 'yung mga anak ko... everything that my kids needs he's always there. ...Ultimately i-gauge mo ano ba ang mas tama para sa mga anak mo. Kasi sometimes out of galit, you become selfish, hindi ba? That's true," ani Dizon.



Giit ni Dizon, obligasyon at responsibilidad lang ni Tan para sa mga anak nila ang importante sa kanya.

"Ang akin basta gawin mo ang obigasyon mo sa mga bata at 'yung responsibilidad mo sa mga bata, hindi tayo mag-uusap, okay na ako roon. Oo (ginagawa niya 'yon) without me saying anything na. Kasi siya pa minsan ang nagre-remind sa akin," ani Dizon na masaya na nababantayan ni Tan ang kanilang mga anak tuwing siya ay nasa trabaho.

"Kasi siyempre katulad nito nag-lock-in ka two weeks straight. 'Yung next ko na cycle I think it's going to be a month. I'm just very glad that Tim is there for the kids because I will not be able to do my part kung wala rin siya in the picture," ani Dizon.

Nito lamang Abril nakumpirma na ang balitang paglipat ng ABS-CBN ni Dizon. Kasama ang aktres sa cast ng teleserye na pagbibidahan nina Janine Gutierrez at Paulo Avelino na "Marry Me, Marry You."

