Regine Velasquez, pinuri ang talento ni Klarisse de Guzman

MANILA -- Ibinahagi ni Regine Velasquez na isa siyang tagahanga ni Klarisse de Guzman, ang pinakabagong kampeon ng "Your Face Sounds Familiar" Season 3.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes sa pamamagitan ng isang video message, pinapurihan ni Velasquez ang talento ni de Guzman.

"Si Klarisse I think is one of the most talented young people that we have. I think whatever it is that she's experiencing now she deserves it because she's is such a lovely, I am using the term lovely person, she is," ani Velasquez.

"I am so happy for you. Naaalala ko noong nagpunta ka sa bahay namin parang 'di mo alam ang gagawin sa life mo, siguro ngayon alam mo na. You really belong here and congratulations I am so happy for you. I love you Klarisse. I'm a Klangster," dagdag ni Velasquez.

Nagpasalamat naman si de Guzman sa mensahe na ipinaabot ni Velasquez. Ayon kay de Guzman, lagi siyang binibigyan ng payo ni Velasquez.

"I love you Ms. Reg. Nakakakilig naman si Ms. Reg 'yon. Thank you Ms. Reg, I love you Ms. Reg. Alam niyo po si Ms. Reg lagi niya akong binibigyan ng advice backstage. Sinasabi niya 'kaya mo, huwag ka matakot.' So thank you so much Songbird, I love you po. Sobrang bait," ani de Guzman.

Pag-amin din ni de Guzman, sa pagsabak sa katatapos lang na "Your Face Sounds Familiar," takot siya na si Velasquez ang ilabas ng iconator para gayahin niya.

"Sabi ko noon 'oh my God nakakakaba naman kapag ibinigay sa akin si Ms. Reg. Kasi si Ms. Reg icon rito. Hindi ko siya keri, baka mapahiya lang ako. Buti na lang hindi nataon sa akin si Ms. Reg," ani de Guzman.

Si Velasquez ay misis ni Ogie Alcasid na isa sa tatlong hurado ng "Your Face Sounds Familiar."

Naging parte rin si Velasquez sa naging grand showdown ng programa.

Maliban sa P1 milyon, nagwagi si de Guzman ng bahay at lupa mula sa sikat na kompetisyon ng Kapamilya network.

