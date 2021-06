Korte may resolusyon sa kontrata, 'komisyon' ng Viva sa kita ni Nadine Lustre

MAYNILA — Naglabas na ng resolusyon ang Quezon City Regional Trial Court sa kasong isinampa ng Viva laban kay Nadine Lustre kaugnay ng pagkalas ng aktres sa management ng ahensiya.

Sa 15 pahinang resolution, inutusan ng korte si Lustre at ang Viva na "status quo" o panatilihin ang talent-management setup sa pagitan nila.

Pinagbabawalan din si Lustre na pumasok sa kahit anong kontrata o magbigay ng serbisyo sa third parties nang walang pahintulot ng Viva.

Kailangan ding sundin at tuparin ni Lustre ang mga obligasyong nakasaad sa kanyang kontrata sa Viva bago o habang dinidinig ang arbitration.

Pero hindi pinayagan ng korte ang prayer o hiling ng Viva para sa writ of preliminary attachment and/or writ of garnishment para makamkam ang mga kinita ni Lustre noong panahong nag-self-manage siya.

Para kay Lorna Kapunan, abogado ni Lustre, puntos ito para sa kanyang kliyente.

"From the time Nadine terminated the agreement in 2019 of September, Nadine’s talent fees daw sa mga contracts based on their petition is sabi nila P28,870,000. Ang 40 percent nu'n, ay amin 'yan, P11,548,000. Tapos sabi pa ng Viva, may loss income kami diyan, loss of income na P10M, loss profits nila ay P22M," sabi ni Kapunan.

"After 2 years of waiting, lista lang sila nang lista, ng ano 'yung mga engagements and endorsements ni Nadine, then they go to court at sinabing amin na 'yung 40 percent. Ni wala silang sweat and tears on the part of Viva," dagdag pa ng abogado.

Kaya para kay Kapunan, panalo si Lustre sa parteng iyon.

"And that’s why in our statement for Nadine we said panalo si Nadine on that score... Sabi ng court why will you attach or garnish the bank accounts of Nadine, when you did not prove fraud?"

Pero sumagot ang kampo ng Viva.

"'Yung preliminary attachment na hiningi ng Viva, this is just an initial step in determining the liability or probable liability of Nadine for violating her contract. 'Yung issue na 'to will be determined later on when we go to arbitration," sabi ni Paolo Roxas, legal counsel ng Viva.

Pinaliwanag din ni Roxas ang 40 percent commission na hinihingi nila sa aktres.

"Forty percent is under their contract, number one. 'Yang 40 percent na 'yan, it is made to appear na it is a commission bilang ahente lang ni Nadine, ang katotohanan diyan Viva invested a lot of resources in order to promote Nadine’s career, in exchange they are entitled to recover those investments," katuwiran ni Roxas.

Pinabulaanan din nila na wala silang ginawa sa loob ng 2 taon at hindi nag-reach out sa kanilang talent.

May 15 araw ang kampo ni Lustre para magsampa ng motion for reconsideration sa korte.