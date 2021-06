Darren Espanto, todo ang paghahanda para sa 'Home Run' concert

MAYNILA -- Nakatulong kay Darren Espanto ang maagang paghahanda at rehearsal para sa kanyang inaabangang concert na "Home Run."

"Actually ang aga po naming nag-start ng rehearsals and I think that definitely helped po kasi ngayon mas sanay na ako sa lahat ng production numbers, lahat ng gagawin ko po. Talagang 'yung muscle memory ko po, I really don't have to think about the steps and all of that na po. Mas nakakanta rin po ako sa mga different vocal placement 'yung pinag-aaralan ko. Kasi marami pong kanta rito, iba't ibang genre po sila, iba't ibang style of singing po," ani Espanto sa Inside News ng Star Magic nitong Lunes.

Watch more in iWantTFC

Pag-amin ni Espanto, nagkaroon din siya ng mas mahabang oras para makapaghanda matapos siyang mag-self quarantine.

"Nagkaroon ako ng time to prepare even more. Of course, all of us had a COVID scare medyo, talagang nakakapraning and 'yung anxiety and all that na dala nga po ng virus na ito. Pero we all got through it and we are finally pushing through with the concert," ani Espanto.

Matatanadaang hindi natuloy ang "Home Run" concert nitong Mayo 30, matapos na ma-expose si Espanto sa taong nag-positibo sa COVID-19.

Pag-amin ni Espanto, may kahirapan din ang naging pagbuo sa "Home Run" dahil na rin sa mga limitasyon dala ng pandemya.

"Medyo mahirap to do certain things na gusto naming makadagdag sa ikagaganda ng show. I'm just so glad that I'm working with people who are close to my heart sa show po na ito. 'Yung vinisualize ko po sa ulo ko na concept talaga, they brought it to life. I am just so happy and I can't wait for everyone to see," ani Espanto.

Ibinahagi rin ni Espanto ang mga dapat abangan sa kanyang concert.

"It's more mature side of Darren. Ito na po 'yung 20-year-old na Darren and talagang this is a new era for Darren in terms of look po talaga, in terms of sound. So it's a level up performance in all aspects po talaga. Like 'yung staging, 'yung content, musical direction pati po 'yung choreography. ... Talagang we made sure na even though sa online lang po mapapanood ito it will be like watching a live event po talaga. We want to bring the concert experience to wherever they maybe in the world like never before through 'Home Run,'" ani Espanto.



Ang "Home Run" concert ay magaganap ngayong Hunyo 19, 8 p.m., at may rerun ng Hunyo 20, 10 a.m. sa KTX.ph, iWantTFC at TFC-IPTV.

Related videos:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC