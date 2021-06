Andi Eigenmann ibinenta ang mga lumang damit para tulungan ang health center sa Siargao

Screenshot mula sa vlog ni Andi Eigenmann



Patuloy na pinapahanga ng aktres at vlogger na si Andi Eigenmann ang maraming netizen matapos ipasilip ang mga kaganapan sa kanilang buhay sa Siargao sa buong isang linggo, kabilang na ang pagbebenta ng mga lumang damit.

Sa inilabas na vlog ni Eigenmann, ipinakita nito ang naging paghahanda niya at ng mga kaibigan sa isla para ibenta ang mga damit na hindi na nila magagamit kung saan ang kikitain ay ido-donate nila sa para health at day care centers sa kanilang lugar.

Sa gilid ng kalsada nila mismo itinayo ang nasabing puwesto ng pagtitinda upang madaling makita ng kanilang mga kapitbahay.

“We have a setup here outside kasi para makita ng mga tao dito sa neighborhood namin na naglalabay-labay (dumadaan-daan),” ani Eigenmann.

Kuwento ni Andi, matagal na nitong iniisip kung paano mapapakinabangan pa ang mga lumang damit nila para hindi masayang.

“Matagal ko nang gustong magkaroon ng purpose ‘yung mga pre-loved clothes namin. Alam kong maraming makikinabang and, of course, it’s better for the environment if I can see na napa-pass on ko siya,” saad ng aktres.

Kaso nahiya umano siyang ibenta ang mga ito noong una. Buti na lamang ay nagkaroon ng fundraiser ang kaniyang kaibigan kasama ang Isla Medical Foundation.

“Siyempre, nahiya naman ako magbenta. But then, my good friend, set up a fundraiser with Isla Medical Foundation in order to improve our health center and day-care,” paliwanag nito.

Napagtanto ni Eigenmann na hindi masasayang ang ibabayad sa kaniya ng mga bibili dahil sa lugar din nila mapupunta ang kikitain nila sa pagbebenta.

“So naisip ko, para hindi naman sayang ang binayad ng mga locals, sa kanila ko na rin ibabalik ‘yung naibigay nila kaya ilalagay natin sa health center ‘yung earnings para makatulong naman, ‘di ba? And maka-help na ma-provide ‘yung mga kulang na materials ‘di ba? Na mas pagandahin at ayusin pa ‘yung health center namin dito,” sambit ni Andi.

Sa naturang vlog din ibinahagi ni Eigenmann ang pagkasira ng kanilang sasakyan kung saan na-stranded sila sa gitna ng kalsada na walang kabahayan.

Ayon sa kaniya, nag-overheat ang sinasakyan nila kaya tumirik ito. Napilitan umano silang gamitin ang dapat sana’y iinuming tubig para sa sasakyan.

Sa Siargao na naninirahan si Eigenmann kasama ang tatlong anak na sina Ellie, Lilo, at Koa, at fiance nitong surfer na si Philmar Alipayo.

