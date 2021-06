Anak ni Jhong Hilario na si Sarina, bininyagan na

Mula sa Facebook page ni Jhong Hilario

Sa kabila ng pandemya, nabinyagan na ang unang anak ni “Sample King” Jhong Hilario at asawa nitong si Maia Azores na si Sarina.

Sa inilabas nitong mga larawan sa kaniyang Facebook page, ipinasilip ni Hilario ang ilang kaganapan sa naganap na binyag kung saan kakaunti lamang ang tao sa simbahan.

“Thank you to all the godparents of Sarina for your prayers and support on our child’s blessed day. We know you will be a source of guidance to our little princess through the years,” saad ng “It’s Showtime” host sa Facebook.

Noong Marso, inanunsyo ni Hilario na nanganak na si Azores matapos ang pitong taong pagsasama.

Kaagad naman siyang binati ng mga kasamahan sa noontime show tulad nina Vice Ganda, Amy Perez, Teddy Corpuz, at Jugs Jugueta.

Kasunod nito, nagpaalam rin si Jhong sa “Your Face Sounds Familiar” noong Abril upang pagtuunang pansin ang anak at para makasigurong hindi rin magkakasakit si Sarina.

“Nakakalungkot na sabihin ito sa inyong lahat, kailangan ko po munang magpaalam sa 'Your Face Sounds Familiar.' Meron kasing bata. Eh ang bata kapag may nararamdaman, hindi nakakapagsalita,” ani Hilario sa pamamagitan ng video call.

Hindi naman umano naging madali para sa tinaguriang “Sample King” ang desisyon ngunit naging matimbang sa puso niya ang anak.

Pansamantala rin siyang hindi napapanood sa “It’s Showtime” dahil din sa kaparehong dahilan.

