Viñas Deluxe, malaki ang pasasalamat sa 'Drag You & Me'

MAYNILA -- Malaki ang pasasalamat ng drag queen na si Viñas Deluxe sa seryeng "Drag You & Me" na tumatalakay sa mundo ng drag queens at sa mga miyembro ng LGBTQIA+.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, kasama ang bida ng serye na si Andrea Brillantes, ibinahagi ni Viñas ang pasasalamat sa proyekto na nagbibigay inspirasyon sa mga nais na maging drag artist.

"Ako po sobrang thankful ako kasi at last nailalagay na sa mainstream media ang mga drag queen. Tapos nandoon ako. 'Yung mga door na mao-open nito para sa future generation ng mga draq queen, drag artist," ani Viñas.

"Ako kasi dati wala akong masyadong drag queens na napapanood sa TV. So sana may ma-inspire someday," dagdag ng drag queen.

Sa seryeng "Drag You & Me," ginagampanan ni Viñas ang karakter na si Arielle Sunshine, isang drag artist.

Samantala, nagpasalamat din si Brillantes na mabigyan ng pagkakataon na bumida at mapili na irepresenta ang LGBTQIA+ community sa pamamagitan ng serye.

"Thankful ako na naisip nilang gawan ng platform ang mga drag queen sa iWantTFC at sana po ay maraming manood nito. At sa mga gusto pang malaman ano ba ang buhay talaga ng drag queens, sana ay makatulong kami to educate the people na hindi pa po talaga alam. At para malaman nila na there's really nothing wrong with being a drag queen. At hindi rin po ito tungkol sa pagiging drag queen, kasama rin dito ang pamilya, ang acceptance at sana ay matuto rin po ang mga homophobic dito kasi na-tackle din po namin ito sa series namin. Marami pa po kayong matutunan na iba pa," ani Brillantes.

Mapapanood ang "Drag You and Me" sa iWantTFC.

