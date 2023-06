Rebyu: 'The Flash' medyo huli na sa multiverse stories

Si Flash ang Fastest Man Alive. Warner Bros. Pictures handout

Isa sa pinakapaborito kong comic book run ng superhero na si Flash ay ang “Blitz” storyline ni Geoff Johns at Scott Kolins. Dito, kailangang labanan ni Wally West/The Flash ang kontrabida na si Hunter Zolomon/Zoom, isang supervillain na hawig ang superpowers kay Flash.

Sa comics, hirap na hirap si Flash sa paglaban kay Zoom dahil mas mabilis ito kaysa kanya. Kinailangan pa ni Flash ang tulong ng ibang superheroes na pareho ang powers sa kanya tulad ni Impulse, Jesse Quick at Jay Garrick para mapantayan ang bilis ni Zoom pero hindi pa rin ito sapat para mahinto ang trahedya. Sa bandang huli, kailangang gamitin ni Flash ang kanyang superspeed upang mag-time travel para sagipin ang kanyang mga mahal sa buhay.

Ginamit ko itong pambungad para ipakita na hindi na bago sa mga comic book readers ang mga istorya kung saan bumabalik si Flash sa nakaraan upang baguhin ang mga pangyayari sa kasalukuyan. Sa pelikulang “The Flash” na dinirek ni Andy Muschietti, ginamit naman nila ang “Flashpoint” storyline kung saan bumalik si Barry Allen/Flash sa nakaraan upang sagipin ang kanyang nanay sa kapahamakan at matulungan ang kanyang tatay sa habambuhay na pagkakakulong.

Sa pelikula, balik uli bilang Flash ang actor na si Ezra Miller. Pinakita kaagad ni Flash na isa siyang malaking bahagi ng Justice League – na kinabibilangan ni Superman, Batman, Wonder Woman, Cyborg at Aquaman.

Sa umpisa ng storya, nagugutom na si Flash at male-late sa trabaho nang bigla siyang tawagan ni Alfred Pennyworth, ang butler ni Bruce Wayne/Batman, na kailangan niyang tumugon sa nangyayaring krimen sa Gotham City. Dahil sa sobrang bilis ni Flash, parati siyang unang tinatawag sa ganitong mga eksena, first responder lang ang peg, at ang pagtakbo niya mula sa Central City papuntang Gotham ay tumatagal lang ng segundo. At dahil abala si Batman sa paghuli ng mga kriminal, si Flash ang naging parang janitor ng Justice League kasama na ang pag-ayos ng mga kawad ng kuryente at pagsagip ng mga bata at aso na nahulog sa mataas na palapag ng ospital matapos itong matumba.

Comedy din ang dating ng pelikula dahil unang bungad pa lang, mas inuuna ni Flash ang kumain kaysa sumagip ng tao. Relate naman dahil low-batt na siya, mabilis kasi siyang magutom dahil nga sobrang bilis niyang tumakbo. Nagulat lang ako sa pangit ng CGI kung saan parang mga videogame characters lang ang mga baby na nahuhulog sa building. Hindi tuloy kapani-paniwala at walang dating ang pagsagip ni Flash sa kanila.

Lumaki si Barry bilang isang forensic investigator upang tulungan ang kanyang tatay na makakalap ng ebidensiya at mapawalang-sala sa pagkamatay ng kanyang nanay. Dahil malabo ang CCTV footage na maaaring gamitin para makalaya na ang tatay ni Barry, nagdesisyon na lang si Flash na bumalik sa panahon kung saan buhay pa ang kanyang nanay at gumawa ng paraan para di na ito mapahamak. Ang siste lang, dahil dito marami ang nabago sa timeline ni Barry, nawala ang kanyang powers at nawala na rin ang buong Justice League.

Si Michael Keaton ay magbabalik bilang si Bruce Wayne/Batman. Warner Bros. Pictures handout

Sakto naman ang dating ni General Zod (Michael Shannon), na kontrabida sa pelikulang "Man of Steel." Mabuti na lamang at buhay pa si Batman sa timeline na ito pero hindi ito ang Batman/Bruce Wayne sa "Justice League" movie, na ginanapan ni Ben Affleck. Dito, ang Batman nila ay walang iba kundi si Michael Keaton na bida sa "Batman" movies ni Tim Burton noong 1989 at 1992.

Malaking fan ako ni Keaton lalo na sa pagganap niya bilang isang misteryosong Batman na nasa loob ang kulo. Malaki na ang itinanda ni Keaton mula nung huli siyang gumanap bilang Batman pero halatang nag e-enjoy pa rin siya bilang The Dark Knight.

Isa pang bonus: nakakakapagpakalma nang eksena si Keaton. Hindi ako tinatamad 'pag lumilitaw na siya. Sa totoo lang, malaking bentahe sa marami na bumalik si Keaton sa DC Universe. Okay din na imbes na sobrang high-tech ng gadgets ni Keaton tulad noong sa Justice League Batman, dito medyo simple lang tulad ng grappling hooks. Pati nga 'yung eksena na tinatanong ni Keaton si Kim Basinger (Batman 1998) kung gaano siya kabigat ay may homage dito. Dahil si Keaton ang piniling pangunahing Batman sa "The Flash," mas madating tuloy ang eksena kung saan magtutulong-tulong siya, si Flash at Supergirl (Sasha Calle) upang labanan si Zod.

Kung gaano naman kalakas ng dating si Keaton, salungat ito sa dating ng actor na si Ezra Miller lalo na sa umpisa. May 'di pangkaraniwan sa kilos ni Ezra Miller lalo na kung maiisip mo ang mga paratang sa aktor sa tunay na buhay.

Dalawa ang Barry Allen sa storya – ang unang Barry Allen ang bumalik sa nakaraan at nawalan ng powers, habang ang pangalawa ang Barry sa nakaraan. Kung may pagka-awkward ang Barry sa future timeline, mas isip bata at kasuklam-suklam minsan ang arte ng pangalawang Barry. Naiintindihan ko na para sa layunin ng istorya, kailangan talaga may isang seryoso at isang katawa-tawa/nakakainis na version ni Barry pero madalas ay 'di naman nakakatawa ang jokes. Hindi ko alam kung bakit pero mahina ang writing ng comedy scenes ng "The Flash." May eksena pa nga na kasama ni Barry ang kanyang mga roommates at kahit alam kong dapat nakakatawa ang balitaktakan nila, nagtataka ako bakit walang natatawa sa sinehan.

May bagong Supergirl sa DC Universe. Warner Bros. Pictures handout

Marami ang nagsasabi na maganda ang pelikula. Para sa akin, kung pagbabasehan ay ang third act ng pelikula, talagang panalo ito. Dito na nagkasama ang mga plot threads ng "The Flash": kailangang sagipin si Supergirl, kailangan labanan si Zod, at kailangan manalo si Flash. Pabilis ng pabilis at palaki ng palaki ang storya hanggang sa ipakita na ang nasa puso nito: minsan, kulang pa rin ang superpowers para makahanap ng solusyon. Dito na rin pumapasok ang sangkatutak na cameos lalo na’t nagbubukas ang multiverse ng DC. Andaming nagpalakpan sa parte na ito, at andaming tawang-tawa sa ending na talagang pinakitang nagbago na ang DC.

Panalo ba ang "The Flash"? Para sa akin, medyo late na ang Fastest Man Alive matapos lumabas ang “Spider-Man: Across The Spider-Verse” at “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” na gumamit din ng multiverse at superhero cameos. Naisip ko nga, ganito na ba ang magiging pattern sa superhero movies, na dapat may mga secret cameos? 'Di naman ito sinunod ng “Guardians of the Galaxy Vol 3” at maganda pa rin ang pelikulang iyon.

Pati ang pelikulang “Lightyear” ng Pixar ay medyo spoiler din dahil may pagkapareho ang twist sa istorya nito at ng “The Flash.”

Pinakamatingkad ang “The Flash” sa pagpapakita ng isang aral: ang bawat aksyon ay may epekto at may mga bagay na hindi natin mababago, may superpowers man o wala.

Ang tanong ko lang: ngayong alam nang lahat na papalitan na si Henry Cavill bilang Superman at marami pang ibang pagbabago sa DC Universe, pati ba si Ezra Miller ay papalitan na rin?