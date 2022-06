VIRAL: Dahilan ng pag-iyak ni Bianca de Vera sa loob ng na-tow na sasakyan

Viral ngayon ang TikTok video ni Bianca de Vera kung saan ikinuwento niya ang pagkaka-tow ng kaniyang sasakyan at ang naudlot niyang pagpapa-rebond. Screenshot



MAYNILA -- Umabot na sa halos apat na milyong views sa loob lang ng limang oras ang TikTok entry ng aktres na si Bianca de Vera, kung saan umiiyak niyang ikinuwento ang pinagdaanan nitong Martes ng umaga.

Sa isang selfie video, ibinahagi ng “2 Good 2 Be True” cast member ang pagkaka-tow ng kaniyang sasakyan dahil sa mali umanong pagkaka-park nito.

“Hi, guys! So currently, as you can see, umaandar ‘yung kotse ko kahit hindi ako nag-da-drive — kasi na-tow ‘yung kotse ko,” panimula ni de Vera.

Ipinakita pa niya ang dokumento na nagsasaad ng kaniyang paglabag. “Ayan, guys. Violation daw kasi parang mali ‘yung pinag-parking-an ko,” aniya.

Pero tila hindi ang pagkakahatak ng sasakyan ang iniyakan ni de Vera, kung 'di ang naudlot nitong pagpapaayos ng buhok sa salon.

Humihikbing pagkuwento niya: “Sa ‘kin lang, sana pinatapos nila ako ipa-rebond ‘yung buhok ko, ‘di ba? Hindi pantay ‘yung buhok ko, guys.

“Sabi ko kay kuya, ‘Kuya, puwede ba kahit five minutes lang, kailangan lang ipantay ni ate ‘yung buhok ko.’ Pero, guys, hindi siya pantay!”

May hirit pa si de Vera sa caption ng kaniyang TikTok video. “Fresh from the salon! Kaya ko pa ba today?”

Binaha ng iba’t ibang reaksyon at mga natatawang komento ang post ng aktres. Umabot na ito sa halos 6,000.

“Umiyak kasi may violation [ekis] Umiyak kasi hindi pantay yung rebond [tsek],” hirit ng isang fan na si Ange.

Sabi naman ni Meiko Montefalco: “Diko alam kung maaawa ako, maiisstress o matatawa. pero im sorry this happened to u grabe kakafrustrate nga to”.

Tila naguluhan din si Jomar Yee: “Ano ba dapat kong maging emosyon sa video na to huhuhu kaya mo yan beh”.

Baguhan sa showbiz at bahagi ng Rise Artists Studio si de Vera, na napapanood ngayon bilang si Pat, na kapatid ng karakter ni Kathryn Bernardo, sa teleseryeng “2 Good 2 Be True.”