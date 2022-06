Ruffa busy sa phone dahil umano kay 'Herbert' - Annabelle Rama

Watch more News on iWantTFC

MANILA — Tahasang binanggit ni Annabelle Rama ngayong Martes sa It's Showtime ang pangalang "Herbert" na siyang dahilan kung bakit umano busy sa cellphone ang kaniyang anak na si Ruffa Gutierrez.

Ang mag-inang Annabelle at Raymond ang co-judges ni Ruffa sa Showtime Sexy Babe segment.

Nang sabihin ng Sexy Babe contestant na si Erilyn De Guzman na 'Elbert' ang pangalan ng kasintahan nito, agad itong idinugtong ng mga 'It's Showtime' hosts sa apelyido ni dating Quezon City Mayor Herbert Bautista na bali-balitang may kaugnayan ngayon kay Ruffa.

"Tita Annabelle, kilala mo ba si Elbert Bautista? May kilala ka bang ganung name? Elbert Bautista?" tanong ni Vice Ganda.

Nang sabihin ni Rama, "Mahirap mag-comment", sumagot si Vice Ganda nang, "Hindi ikaw 'yan, Tita Annabelle!"

Agad namang bumawi si Rama: "Oo, kilala ko."

Sa isa pang bahagi ng pagba-banter ng mga hosts at hurado, binanggit na mismo ni Rama ang pangalang "Herbert" na siya umanong pinagkakaabalahan ng kaniyang unica hija sa cellphone nito.

Nangyari Ito matapos tanungin ni Vice Ganda si Rama kung magaling ba mag-judge si Ruffa sa Sexy Babe contest.

"Sometimes, parang wala sa sarili," paglalarawan nito sa anak niyang naging Miss World 2nd runner up noong 1990s.

"Bakit kaya wala siya sa sarili?" tanong naman ni Ogie Alcasid.

"Baka busy sa cellphone," tugon ni Rama.

"Sinong kausap?... Sino sa palagay mo?" singit ni Vice Ganda.

"Sino pa nga ba? Sino pa Ruffa?" ani Rama, habang nakatingin sa anak.

"Kaibigan mo! Si Herbert," dagdag niya, dahilan para magsigawan ang mga hosts.

"Ma, you’re so... Nakakaloka ka, Ma," mabilis namang reaksyon ni Ruffa na nakatawa.

Ayon kay Rama, mabait naman umano si Herbert.

"Naging close talaga sila ni Eddie dahil sa taping. Mabait naman daw sabi ni Eddie," kuwento niya.

Sa mga naunang pahayag, sinabi ni Bautista na "serious, but not so serious" ang kaniyang love life sa gitna ng pagkakaugnay nito kay Ruffa.

Nagsama ang dalawa bilang mag-asawa sa digital series na “The House Arrest of Us” noong 2020. Sila ang gumanap na magulang sa karakter ni Kathryn Bernardo.

Sa huling bahagi ng judging sa Sexy Babe segment ngayong araw, napaamin si Ruffa: "Stressed ako kay Mommy, grabe... because, she's so frank."

Samantala, bilang patunay ng kaniyang pagiging prangka, hindi rin tinipid ni Rama ang mga komento niya sa mga Sexy Babe contestants.

"Magaling ka, Day. Malakas ang confidence mo sa sarili mo. Witty ka sa lahat ng tanong ni Vice. At saka, napansin ko, ang tuhod mo napakalinis," sabi niya sa Contest No. 1, na nagpatawa muli sa mga nasa studio.

"Mahilig ako sa tuhod!"

"Marami kasing mga sumasali ng Miss Philippines, Miss Universe, ang iitim ng mga tuhod. Hindi 'ata naggaganyan eh, nagsa-scrub. Okay, Day. Magaling ka. Gusto kita. Sexy. Makinis ang body mo," dagdag niya.

Bagaman, sinabi rin ni Vice Ganda na hindi na lang doon binabase ang paghuhusga sa mga beauty pageant contestants ngayon.

"Kasi ngayon, sa mga beauty pageants, hindi na ‘yun nagma-matter eh. Hindi na nila binabase ‘yung beauty sa puti ng siko, puti ng ano… ‘Yung totality, ganoon na ngayon ‘yung modern concept of beauty," aniya.

Nang lumabas naman si Jackie Gonzaga sa huling bahagi ng contest para mag-abot ng resulta, may nasabi rin si Rama sa 'It's Showtime' mainstay matapos itong sumayaw.

"Maski nakatuwad ka, Jackie, makinis ang singit mo," ani Rama, na nagpatawa kay Gonzaga at sa ibang kasamahan nito sa studio.