MAYNILA — Sa paggawad ng bagong titulo sa kanya, hiling ng National Artist for Literature na si Ricky Lee nitong Lunes na mas kilalanin pa ang mga writers sa industriya.

Sa panayam sa ABS-CBN Teleradyo, inamin ni Lee na noon ay wala ang pangalan niya sa poster bilang writer ng pelikulang "Himala" na aniya'y nakagawian noon ng industriya.

"Madalas nilang nakakalimutan ikaw, dahil writer ka sa pelikula. Ang nakikita lang nila lagi, direktor at artista o producer. ‘Pag may mga festival abroad, hindi naiimbita ang writer. Sa mga credits, madalas nakakalimutan ang writer," saad ng screenwriter sa ABS-CBN Teleradyo.

"‘Yung poster ng 'Himala,' ang 'Himala,' ako ang nag-conceptualize, ako ang pumili ng direktor, ako ang pumili kay Nora Aunor pero ‘yung poster nun, wala ‘yung pangalan ko," dagdag pa niya.

Aniya, hindi masusukat ang kanyang saya nang makita ang kanyang pangalan sa poster ng restored version ng pelikula na ginawa ng Sagip Pelikula ng ABS-CBN.

"Nung gumawa na lang ng Sagip Pelikula nung ni-restore ng ABS-CBN at gumawa ng bagong poster, then, tuwang-tuwa ako, finally, nandun ‘yung pangalan ko sa poster," aniya.

Dagdag pa ni Lee na ito ang isa sa mga patunay sa kakulangan ng pagkilala noon sa mga writers tulad niya.

"That time kalakaran talaga na wala talaga ang writer lalo na sa mga trailer. Hindi talaga nakikita, nakikilala usually ang writer," pag-amin ng alagad ng sining.

Masaya si Lee sa kanyang bagong titulo bilang National Artist for Literature at nais nilang ihayag ang halaga ng mga writers para maging posible ang likhang sining sa bansa.

"Masaya ako actually sa award na ‘to kasi isang paraan ito ng pagpapaalala namin, nila, ko, sa lahat na may writer sa isang pelikula. Mayroong nag-e-exist na scriptwriter na gumawa nung script na ginamit sa pelikula, kami ‘yun," ani Lee.

"Gusto kong sabihin na ako ‘yung sumulat ng sinasabi niyong ‘walang himala’ o ‘pag sinabi niyong ‘huwag mo ‘kong ma-Terry Terry’ ako ang sumulat ng linyang ‘yan," dagdag pa niya.

Liban sa mga parangal, hiling ni Lee ang pantay na pagturing sa mga writer na aniya'y umaambag din sa malikhaing proseso sa industriya.

"Dapat kinakausap, dapat nirerespeto ang writer and ‘yun ang isa pa sa dahilan sa sinabi ko na medyo okay itong karangalan na ito sa ’kin. Ngayon kasi magkakaroon ako ng boses na magsalita at magpaalala sa mga tao tungkol sa kahalagahan ng writer laluna ng scriptwriter sa pelikula," aniya.



"Nagkaroon ako ng boses ngayon gaya nito na nababanggit ko ‘yung tungkol sa ganyan."

Kilala si Lee sa kanyang mga pelikula tulad ng "Himala," "Sa Kuko ng Agila," "Anak," "Madrasta" at marami pang iba at nakakuha rin siya ng mga parangal mula sa Gawad Urian, PMPC at iba pang award-giving body.

Kilala rin siya sa kanyang nobelang pinamagatang "Para kay B" na aniya'y magkakaroon ng kasunod na nobela ngayong 2022.

