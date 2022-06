MAYNILA -- Kinilig ang mga tagahanga ng aktor na si JM de Guzman sa pinakabagong post nito sa social media kung saan ipinahiwatig nito ang kanyang pagsabak sa vlogging.

Sa Instagram post nitong Hunyo 13, nagbahagi ang aktor at recording artist ng isang video kung saan kita ang mga karakter na kanyang ginampanan. Matapos nito ay makikita ang clip kung saan binabanggit ng aktor ang mga salitang "This is my vlog" sa iba't ibang tono.

Sa comment section ng kanyang post ay ibinahagi naman ng kanyang mga tagahanga ang kilig at saya na mapanood siya sa kanyang gagawing vlog sa YouTube.

"Jusko JM! Kahit tumitig ka lang sa camera s buong vlog mo papanuorin parin namin," ayon sa isang netizen.

"Yes yes lahat kami excited para naman hindi ka namin masyado ma miss naka subscribe na ako lods number 1 fan mo na ako number 1 subscriber pa," dagdag ng isa pang Instagram user.

"Finally!!! Ang gwapong vlogger naman nito oh!" hirit din isang tagahanga ni De Guzman.

Sa ngayon ay aabangan si De Guzman sa huling bahagi ng 2-part special ng "Maalaala Mo Kaya" para sa selebrasyon ng Araw ng mga Ama ngayong buwan ng Hunyo.

Huling napanood sa telebisyon si De Guzman sa seryeng "Init sa Magdamag" na nagtapos noong Setyembre 2021.

Mapapanood ang ikalawang bahagi ng #MMKAFathersJustice ngayong Sabado, 8:45 ng gabi sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, iWantTFC, TFC at A2Z.

