Sunshine Dizon, sinorpresa ng mga kapatid na 'sang'gre' sa 'Magandang Buhay'

MAYNILA -- Ikinatuwa ng mga manonood ang muling pagkikita nina Sunshine Dizon, Karylle at Iza Calzado sa programang "Magandang Buhay" nitong Lunes.

Matatandaang ang tatlo, kasama ang aktres na si Diana Zubiri, ay nakilala sa kanilang pagganap bilang mga magkakapatid na "sang'gre" sa 2005 fantaserye “Encantandia."

Dahil sa sorpresang pagdating nina Karylle at Calzado sa "Magandang Buhay," hindi napigilan ni Dizon ang maging emosyonal.

"Na-shock talaga ako hindi ko ini-expect. Kasi magka-text kami nung isang araw. Nakakaloka naman ... I am so touched," ani Dizon sa mga kaibigan.

Sa programa, ibinahagi nina Karylle at Iza kung anong klaseng kaibigan si Dizon.

"She loves her kids so much. Encouraging as a woman. Gusto natin itinataas ang isa't isa and she's so, ipu-push ka niya. And just seeing her become a director recently doon sa poject namin, sabi ko 'ha' in your 30s pwede 'di ba to just take that big step and it was so natural to her. I guess inspiring as a friend," ani Karylle.

"Yung sinasabi ni K na she's so loving to her kids, she's really like that. Nurturing, encouraging, maalaga talaga," ani Calzado.

"Ibibigay niya ang lahat. Pero kailangang ibigay muna sa sarili. Ganyan kami, ibibigay lahat. Pero natutunan siguro natin through time we really need to prioritize ourselves din. So 'yan si Sunshine, she is a ray of sunshine in our lives," dagdag ni Calzado.

Para kay Dizon, pinagpala siya na mabigyan ng mga kaibigan tulad nina Karylle, Calzado at Zubiri.

"I am just very blessed also to have friends like Iza and Karylle and also Diana. Sayang wala si Joy. Pero alam mo it's so nice to be part of a group na you respect each other's individuality. Lahat kasi ng mga kaibigan ko you know very opinionated, very smart and strong woman and I enjoy that kasi I learn from them and we learn from each other," ani Dizon.

"Mayroon din kaming moments na parang nakakatawa lang kami. Kapag wala nasa cam naku mga loka-loka rin. ... It's so nice to see how we've grown through the years and ultimately nandito pa rin kami and we are all still friends," dagdag ni Dizon.

Noong 2008, lumipat sa ABS-CBN mula sa GMA-7 si Karylle. Noong 2012 ay naging Kapamilya naman si Calzado.

Nito lamang Abril, opisyal nang inanunsiyo ang paglipat ni Dizon sa ABS-CBN bilang parte ng seryeng "Marry Me, Marry You."

Bago pa ang paglipat niya sa ABS-CBN, nagkatrabaho sina Dizon at Calzado sa WeTV’s “The Battle of Brody and Brandy," kung saan si Dizon ang assistant director, at si Calzado ang isa sa mga bida.

Huli namang nagkasama-sama sina Dizon, Calzado, Karylle at Zubiri sa programang “Mystified” ng iflix.

Sa nakaraang panayam, sinabi ni Dizon na sina Karylle at Calzado ang illan sa mga bituin na nais niyang makatrabaho sa pagliipat niya sa Kapamilya network.

