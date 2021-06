Robi at Kristel, nagbalik-tanaw sa pagtatapos ng 'Aja! Aja! Tayo sa Jeju'

MAYNILA -- Nagtapos na ang programang "Aja! Aja! Tayo sa Jeju" nina Robi Domingo, Kristel Fulgar, Donny Pangilinan at Shine Kuk.

Sa Inside News ng Star Magic bago ang pagtatapos ng "Aja! Aja! Tayo sa Jeju" nitong Sabado, ibinahagi ni Domingo ang lungkot at saya sa pagtatapos ng kanilang programa.

"Honestly I feel quite sad kasi ilang linggo siyang nagbigay ng saya sa pamilya namin. Naalala ko lahat ng moments with my friends and some of the people there, we made new memories. So, medyo masakit na mawawala na siya sa ere pero I'm still happy dahil 'di ko inakala na ganito kalakas 'yung suportang ibinigay ng ating mga Kapamilya at saka Ajakada para sa 'Aja Aja.' So thank you for a great run and hoping for another season," ani Domingo.

"Para sa akin ang pinakapaborito ko ay the fact that you wake up to something new every single day. 'Yung mga challenge na hinaharap po namin doon nina Donny, Shine at Kristel ay talagang hindi po namin alam kung ano ang mangyayari. 'Yung feeling na 'yon, 'yun ang pinakamasarap na balik-balikan. Kasi although hindi mo alam kung ano ang posibleng mangyari ang alam mo pwede mo siyang gawing masaya," dagdag ni Domingo.



Samantala, nagbalik-tanaw din si Fulgar sa mga hindi niya malilimutang karanasan bilang parte ng Ajakada.

"Favorite part ko siguro ay 'yung bonding ko with the Ajakada sila Kuya Robi, Donny and of course si Shine, kasi may mga bonding moment kami na hindi rin nakuhaan ng camera. Doon sa experience ko sa 'Aja! Aja! Tayo sa Jeju' 'yung 10 days namin na stay sa Jeju para akong nakahanap ng mga kapatid sa kanila," ani Fulgar na nagpasalamat sa lahat ng mga tumutok sa "Aja! Aja! Tayo sa Jeju."

Para sa mga nais na muling balikan ang mga episode ng "Aja! Aja! Tayo sa Jeju," maari itong muling mapanood sa iWantTFC.

Sa huling episode ng programa, isang mini concert at sight-seeing trip ang ginawa nina Domingo, Fulgar, Pangilinan at Kuk.

Isang concert ang naganap para sa Filipino community sa Jeju island mula sa Ajakada at sa Billboard-nominated boy group na SB19, na inawit ang kanilang hit song na "Go Up."

Sa kanila ring mga huling araw sa sikat na isla sa South Korea, namitas din sila ng tangerine bago lumipad pabalik ng Seoul.

Nagtungo rin sila sa Blue House, ang official residence ng namumuno ng South Korea, at napunta sa kilalang cultural exhibition space na K-Style Hub kung saan mas nakilala pa nila ang makulay na kultura ng bansa.

Narito ang huling episode ng"Aja! Aja! Tayo sa Jeju."

