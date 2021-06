Netflix animated series na 'Trese' patok sa Pinoy viewers

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Trending topic noong weekend ang premiere ng Netflix original animated series na "Trese."

Pagkatapos mag-premiere noong Biyernes, nanguna agad bilang most-watched title sa Netflix Philippines ang Trese.

Sa social media, bumuhos ang reaksiyon sa kuwento, mga karakter, pati na sa boses ni Liza Soberano na nag-dub ng Filipino version ng serye.

Kaliwa’t kanan din ang fan art sa karakter ni Alexandra Trese, ang kanyang kambal na bodyguard na sina Basilio at Crispin, pati na si "nuno" at ang paborito niyang Pinoy dessert.

Nakadagdag-ingay ang promo executions ng serye gaya ng vandalized billboards, at ang pag-takeover sa ABS-CBN Eugenio Lopez, Jr. Building bilang fictional network na "ABC-ZNN."

Pinailawan din ang ELJ Building ng pula na may salitang Trese.

'DOCTOR FOSTER' CAST

Samantala, ibinunyag na ang mga makakasama nina Jodi Sta. Maria, Zanjoe Marudo, Sue Ramriez, at Zaijan Jaranilla sa "The Broken Marriage Vow," o ang Pinoy adaptation ng BBC original series na "Doctor Foster."

Kasama sa cast sina Jane Oineza na gaganap bilang espiya ng karakter ni Sta. Maria; Art Acuña at Rachel Alejandro na gaganap bilang mga magulang ng karakter ni Ramirez; at Angeli Bayani bilang kaibigan at kaaway ng karakter ni Sta. Maria.

Kasama rin sa cast sina Joem Bascon, Franco Laurel, Ronnie Lazaro, Sandino Martin, Bianca Manalo, at iba pa.



—Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News