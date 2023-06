Kapamilya Kalayaan Karavan sa Dubai dinumog ng mga Pinoy

DUBAI - “Sana naramdaman ninyo rin kung gaano kami kasaya na nandito kami para sa inyo!” bulalas ng ‘Iron Heart’ cast bilang pasasalamat sa mga nanonood sa Kapamilya Kalayaan Karavan sa Dubai.

Matiyagang naghintay ang Pinoy fans sa Saeed Hall 1, Dubai World Trade Center para mapanood ang performance nina Richard Gutierrez, Sue Ramirez at Sofia Andres.

Mga alas otso ng umaga nagsimula ang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan sa Dubai. Bagama’t nasa huling bahagi ng programa ang performance ng mga kapamilya stars, hindi nagpatinag ang mga tagasubaybay ng teleseryeng Iron Heart.

Solid ang kanilang sigawan at palakpakan nang lumabas na sina Richard, Sue at Sofia. Sulit ang kanilang paghihintay. Nakipag selfie, nakipagkamayan at nakita nila nang malapitan ang mga kapamilya artists.

Excited namang ibinalita ni Richard na extended ang kanilang teleserye at marami pang kaabang-abang na mga eksena kung saan sa Italya pa ito kinunan na siya namang ikinatuwa ng mga fans Nain-love si Jessica Espina nang makita si 'Apollo.'

"I love you Richard! Unang araw na makita kita, break na kmi ni Cardo Dalisay. Ikaw na ang kapalit,” aniya.

Sulit din si Gennalyn Solis sa paghihintay sa mga idolo.

“Ang saya saya ko na napapanood ko mga idol ko dito,” aniya. Kung naging masaya ang mga fans, mas natuwa ang mga kapamilya artists sa init ng pagtanggap sa kanila ng mga fans sa Dubai.

“Nais po naming magpasalamat sa mga kababayan natin dito sa Dubai at sa UAE. God bless all of you. Happy Independence Day,” sabi ni Richard.

“Ramdam na ramdam namin ang pagmamahal, sana naramdaman ninyo rin kung gaano kami kasaya na nandito kami para sa inyo,” sabi ni Sue na mas kilala ngayon bilang “Venus.”

“Nag-enjoy po kami, sana nag-enjoy din kayo,” pahayag ni Sofia na first-timer sa Dubai.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa UAE, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.