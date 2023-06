1MX Music Festival London, kasado na

LONDON - Nagbabalik ang inaabangang 1MX Music Festival sa London sa bagong venue. Kumpleto na rin ang line-up ng mga artistang magtatanghal sa ikalawang taon ng 1MX na handog ng ABS-CBN Global at The Filipino Channel.

Noong isang taon, ginanap sa Surrey ang kauna-unahang music festival ng The Filipino Channel sa Europa, kung saan tinutukan, kinagiliwan at ‘di malilimutan ang walang patid na rakrakan.

Ngayong taon naman, pinagsama-sama ang mga pambihirang pagtatanghal ng mga world class artists hatid ng TFC.

Pangungunahan ito ng Queen of Hugot songs Moira dela Torre, ang sikat na bandang Ben and Ben. Kasama rina sina Malaysian singer-songwriter na si Yuna.

The sensational singer Johnny Orlando at Clara Rosa. Habang hahataw din ang Tawag ng Tanghalan Season 2 champion na si Janine Berdin at Amakabogera singer Maymay Entrata.

Mas exciting din ang bagong venue, ang Dockyards, London. Kaya ngayon pa lang sabik na sabik na ang fans!

“We are from Cambridge and we are excited to watch 1Mx London. So join us and let’s have some fun!” sabi ni Niel Francis at Cherry May Sanchez.

“Tangkilikin po natin ang sariling atin. Magkita-kita po tayo kasama sina Moira, Ben and Ben at iba pa,” sabi ni Seng Cayabyab, taga-Cambridge.

Mapapanuod ang live music festival sa July 8, 2023 na inaasahang dadayuhin ng mga Pilipino mula sa iba-ibang panig ng Europa.

(Kasama ang ulat ni Ernie Delgado)

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa United Kingdom, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.