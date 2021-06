Toni Gonzaga, Paul Soriano ginunita ang ika-6 wedding anniversary

Ipinagdiwang nina Toni Gonzaga at Paul Soriano ang kanilang ika-6 na wedding anniversary, Hunyo 12, 2021. Retrato mula sa Instagram/@celestinegonzaga

MANILA — Ginunita ng singer-host na si Toni Gonzaga at direktor na si Paul Soriano ang kanilang ika-6 na wedding anniversary nitong Sabado.

Nag-post si Gonzaga sa Instagram ng retrato nila ng kaniyang mister, na kaniyang pinasalamatan.

"Happy Anniversary @paulsoriano1017. Thank you for making my dreams come true," sabi ni Gonzaga sa caption, kung saan naka-tag din ang Instagram ni Soriano.

Nag-iwan ng mga komento sa post ang ilang kilalang personalidad gaya ng stylist na si Liz Uy at mga aktres na sina Marjorie Barretto at Mariel Rodriguez-Padilla.

Kinasal sina Gonzaga at Soriano noong Hunyo 12, 2015. Mayroon silang isang 4 na taong gulang na anak, si Seve.

