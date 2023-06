MAYNILA -- Binalikan nina Smugglaz at Bassilyo kung paano sila nagsimula bilang mga rapper sa panayam nila sa "Magandang Buhay" nitong Lunes.

"Ako lumaki sa depressed area. So habang lumalaki ako ay nakikita mo ang mga tama at mali at makikita mo 'yung ibang kabataan naliligaw ng landas. Kailangan ibahin ko 'yon. Kailangan mai-divert ko 'yung isip ko na dapat pumunta ako sa sports, sa tula o sa sayaw o sa kanta. So napili ko ang pagtula. At nangyari naman," ani Bassilyo.

Watch more News on iWantTFC

Kuwento naman ni Smugglaz, napalapit siya noon sa mga gang na siyang pinanggalingan ng kanyang musika.

"Parang sila 'yung parang source ko noon ng music ng hip-hop. Pero naengganyo po talaga ako sa music, pero sila lang 'yung tropahan na may ganoong music, tapos mga pormahan na ganun, so napasama ako sa kanila. Actually 'yung pangalan ko po talagang Smugglaz ay galing po talaga roon. Hindi po talaga ako ang may-ari noon. May nagbigay lang po sa akin na, 'ikaw si Little Smugglaz.' May Smugglaz po talaga, tapos ako po 'yung Little Smugglaz niya. Hindi po siya rapper," kuwento ni Smugglaz.

Ayon sa dalawa, naisusulat nila ang kanilang rap mula sa sarili nilang karanasan.

"Doon po kami nagsimula sa mga kuwento namin, 'yung mga nararanasan namin. Doon po kami nai-inspire hanggang sa 'yun po gumagana na 'yung music namin. Nai-inspire na rin kami na gumawa ng music tungkol sa istorya ng ibang tao, sa nangyayari sa paligid," ani Smugglaz na inawit ang "Sa'Min"

Naniniwala ang dalawa na wala ng stigma pagdating sa rap.

"Ang rap naman po kasi kahit saang genre ng music ay pwede mo siyang ilagay. Tapos nakikita na rin kami, katulad nito sa TV, sa radio. Nung '80s, '90s, bihira patugtugin sa radyo, lalo na kapag ng rap ay Tagalog," ani Bassilyo na kilala sa kanyang awitin na "Lord Patawad."

Sa ngayon ay parte sina Smugglaz at Bassilyo ng seryeng "FPJ's Batang Quiapo" na pinagbibidahan ni Coco Martin kasama ang aktres na si Lovi Poe.

Mapapanood ang "Batang Quiapo" mula Lunes hanggang Biyernes, tuwing ika-8 ng gabi sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Cinemo, A2Z, TV5, iWantTFC at TFC.

Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC