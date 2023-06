Maris Racal, nag-aral ng gymnastics para sa isang role

Maris Racal. ABS-CBN.

'Hintayin Ang Langit' spin-off kasama si Dolly de Leon, tapos na

MAYNILA -- Binunyag ng aktres na si Maris Racal na nag-eensayo siya sa larangan ng gymnastics para sa isang role.

Sa isang panayam sa "Magandang Buhay," inamin ni Racal na mahirap ang kanyang preparasyon at masaya siya sa kanyang achievements sa naturang sport.

"Hindi po ako lalaban ng Olympics. Kaya po ako naggi-gymnastics kasi in preparation for a role na isang gymnast," ani Racal

"Grabe 'yung tuwa ko, as in tumatalon-talon ako sa harap ng coach dahil nagawa ko siya," dagdag pa niya.

Masaya rin si Racal na makatrabaho si Dolly de Leon sa spin-off series ng "Hintayin ang Langit" at humanga sa pagiging mapagpakumbaba ng aktres sa set.

"Nung naka-work ko po si Ms. Dolly parang sa isip-isip ko pwede palang sobrang maging cool at grounded at the same time sobrang talented mo rin. Iba si Ms. Dolly na katrabaho, hindi mo mararamdaman sa kanya what she has achieved sa buhay niya, parang normal lang talaga," ani Racal.

"Part 'yon ng story niya but hindi niya 'yon buong identity. Love ko siya. Sobrang relaxed niya sa set, tahimik, but like when kailangang mag-work she delivers," dagdag pa niya.

Watch more News on iWantTFC

Iginiit na Racal na mas mahalaga ang tingin niya sa kanyang sarili kaysa sa opinyon at inaasahan sa kanya ng ibang tao.

Watch more News on iWantTFC

"Hindi ko mina-mind 'yung expectations ng mga tao at opinyon nila talaga. Hindi ko talaga bini-base ang worth ko sa opinions nila. Ang challenge ko ay 'yung opinion ko of me. Minsan kasi 'yung sarili natin ang grabe magsabi ng mga criticism. So 'yun ang china-challenge ko na kailangan mas positive ang sinasabi ko sa sarili ko. But, sa opinyon ng ibang tao -- malaya ako diyan," ani Racal.

"Dati kasi mas mahina pa ako emotionally, hindi pa ako matatag. Parang mas mabilis akong umiyak like 'oh my God, sinabi niya hindi ako magaling,' iiyak na ako. Then lagi ko naiisip, nakaka-recover naman ako, kasi kaya ko naman. Hindi naman totoo yung sinabi niya, 'yung isang line na yon, isang second niya lang sinabi sa buong buhay, isang second ko lang 'yon narinig. Tapos hindi niya alam ang ginagawa ko 24 hours a day. Hindi niya alam ang buhay ko, so hindi talaga nagma-matter. Ako, since alam ko ang nangyayari sa buhay ko, so ako 'yung parang grabe mag-critique sa sarili. Grabe mag-push ng self-improvement. So minsan ang challenge ko ay maging easy sa sarili ko. Yes, be kinder talaga," dagdag nito.

Sa programa, naikuwento rin ni Racal ang pagtungo niya sa Italya para sa kanyang pelikulang "Where Is The Lie."

Watch more News on iWantTFC

Nagkuwento rin si Racal sa nag-viral niyang video kung saan tinulungan niya ang nakasabay na pasahero sa eroplano sa pag-aalaga sa baby nito.

Watch more News on iWantTFC

Naibahagi rin ni Racal ang naging pagkumbinse niya sa nobyo na si Rico Blanco na subukan ang pottery.

Watch more News on iWantTFC

Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC