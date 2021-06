Bianca Gonzales may reaksyon sa pagtanggap ng unang COVID-19 vaccine dose

MAYNILA—Emosyonal ang artistang si Bianca Gonzales matapos matanggap ang kaniyang unang dose ng COVID-19 vaccine nitong Araw ng Kalayaan, Hunyo 12.

“Happy Independence Day takes a whole new meaning for me today” aniya sa isang Instagram post nitong Sabado.

Sa Ateneo de Manila University vaccination site sa Quezon City nagpaturok ng COVID-19 vaccine si Gonzales.

Aniya, mula nang malaman niyang kasama ang A4 sa maaaring turukan ng bakuna ay agad siyang nagpa-reserve ng slot.

“After everything everyone has been through this past year, eto na, the light at the end of the tunnel and our hope of getting through this,” ani Gonzales.

May ilan na ring artistang nagpabakuna kontra COVID-19 gaya nina Ogie Alcasid, Regine Velasquez-Alcasid at si Sharon Cuneta na sa Amerika nagpaturok kontra sa virus.