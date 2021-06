Ito ang unang request ni Angel Locsin kay Neil Arce para sa kanilang future home

Mula sa Instagram ni Angel Locsin



Nagsisimula nang buuin nina Angel Locsin at mapapangasawa nitong si Neil Arce ang kanilang future home at may isang nais na ilagay ang aktres na tila hindi maunawaan ng kaniyang fiance.

Sa isang video kung saan kausap ni Locsin ang doktor na si Aivee Teo, inamin nito na kasama sa paghahanda ng kanilang kasal ay ang pagpapagawa ng kanilang magiging bahay.

Kagaya ng ibang mga relasyon, may hindi rin naging pagkakasunduan ang dalawa ngunit ayon sa aktres ay nadadaan naman sa maayos na usapan.

“Na-i-stress ako ngayon pa lang. Nakakapag-compromise naman kami. Si Neil naman kasi parang kung ano ‘yung mga gusto niya, gusto ko rin,” paliwanag ni Locsin.

Ngunit pahabol ng aktres, sana rin umano ay gusto ni Arce ang mga gusto niya katulad na lamang ng “broom closet” na nais niyang magkaroon ang kanilang bahay.

“Hindi niya gets ‘yung mga gusto kong magkaroon ng closet for the broom. Hindi niya naiintindihan ‘yun,” pahayag ng aktres.

Tila pumayag naman sa huli si Arce dahil inamin din ni Angel na ito ang una niyang pinagawa sa kanilang magiging tahanan kasabay ng kusina.

“Yun ang una kong pinagawa, promise. Ta's ‘yung kitchen ko,” saad nito.

Biro ni Teo kay Locsin, baka taga-linis ang aktres sa kaniyang past life kaya naman una niyang naisip ang magkaroon ng lalagyan ng mga walis.

Sagot naman ni Angel, nasa elementarya pa lamang siya ay mahilig na ito magboluntaryo na maglinis ng silid-aralan.

“Nu’ng elementary ako, Doc, nami-miss ko ‘yung ibang activities kasi nagvo-volunteer ako maging cleaner,” silawat nito.

Halos dalawang taon nang engaged sina Locsin at Arce at dapat sana’y ikakasal na noong nakaraang taon subalit nagkaroon ng pandemya kaya hindi ito natuloy.

Nitong New Year’s Eve, sinabi ni Arce na matutuloy na ang kanilang pag-iisang dibdib ngayong 2021.

