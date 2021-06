Enrique Gil nakatulong sa paghahanda ni Liza Soberano sa ‘Trese’

Mula sa Instagram ni Liza Soberano

Inamin ng aktres na si Liza Soberano na malaki ang naitulong ng kaniyang pamilya at nobyo nitong si Enrique Gil sa kaniyang naging paghahanda para sa Netflix series na “Trese.”

Si Soberano ang napiling magbigay boses sa pangunahing karakter ng serye na si Alexandra Trese.

Ayon sa aktres, hindi umano niya first language ang Filipino kaya naman malaking tulong sa kaniyang pag-arte noon ang sunod-sunod na proyekto upang mahasa ito sa nasabing wika.

Ngunit dahil aniya sa pandemya, muling bumalik ang kaniyang accent sa pananalita lalo pa’t madalas ay Ingles ang gamit na salita ng mga kausap niya.

“Through the years, because of acting, I got to practice it more and more. But honestly, throughout this pandemic, I was mostly talking to Enrique, my family, most of them speak in English so I kind of went back to my old ways, like I kind of got my accent back,” saad ni Soberano.

Kaya naman bilang paghahanda sa “Trese,” minarapat ng aktres na makipag-usap sa kaniyang magulang at kay Gil gamit ang Tagalog upang masanay muling magsalita nito.

“Two weeks before 'Trese,' I really made sure that I practiced my Tagalog again and that I spoke to my parents and to Quen in Tagalog or mostly in Tagalog as much as possible because I needed to get used to speaking in Tagalog every so often. And I also tried to sing songs in Tagalog as well,” pag-amin ni Liza.

Bukod pa rito, nag-research din aniya siya ng mga voice acting clips sa video-streaming platform na YouTube.

“I did my own little research on YouTube on voice acting and how to modulate my voice, what warm ups I’m supposed to do in preparation for dubbing and other things related to voice acting,” pahayag ng aktres.

Malaking tulong din kay Liza ang kaniyang voice coach na dinagdagan ang mga natutunan niya mula sa Internet. Isang malaking hamon umano sa aktres ang voice acting dahil hindi niya pa ito nagagawa noon bukod sa pag-dub sa sarili niyang pelikula at commercials.

Dagdag pa ni Soberano, kahit sa voice acting, kailangang maramdaman niya na para itong nasa mismong eksena upang mailabas ang tamang emosyon at boses sa bawat linyang bibitawan.

Dahil natural na mahinhin ang kaniyang boses, pinag-aralan nito na lagyan pa ng iba’t ibang lalim ang kaniyang pananalita upang maayos na maibigay ang nararapat na emosyon sa mga eksena.

“When I became more comfortable, I then had to start bringing more of the character in. It was my first time so nangangapa pa ako and the thought process that I had pretty much was don’t mess up, you have to pronounce it this way, you have to deliver it this way,” paliwanag ni Soberano.

“But when I got more comfortable, that’s when it felt more like acting to me because the voice became secondary.”

Pakiramdam umano ni Liza nandoon mismo siya sa katayuan ni Alexandra sa serye kaya unti-unting naging madali sa kaniya ang dubbing.

Nagsimula na ngayong Hunyo 11 ang pag-ere ng anim na episodes ng “Trese” sa Netflix.

