Vice Ganda, nanlibre sa ilang Pinoy sa Singapore

Nagawang makapagpasaya ni Vice Ganda sa ilang mga Pinoy sa Singapore nang magtungo siya roon kasama ang nobyo na si Ion Perez.

Sa vlog na inilabas ni Vice nitong Huwebes, pinakita na nanlibre si Vice sa ilang Pinoy sa isang tindahan doon.

Screen grab: YouTube/Vice Ganda

Ayon sa komedyante, naisip niya ang manlibre nang makita ang isang Pinay na tila nagdadalawang isip kung bibilhin ang belt bag na nakita nito.

"Kasi nadaanan ko sila tapos kinuha ng babae 'yung belt bag. Sabi niya 'Bibilhin ko ba?' Tapos parang ang tagal niyang pinag-iisipan kung bibilhin niya ang belt bag. Parang gusto niya kaya lang iniisip niya, siguro may pinaglalaanan siyang pera, tapos iniisip niya kung may extra tapos ibibili niya roon. Eh feeling ko gusto niya 'yung bag kaya binalikan ko siya. Kasi nandoon sila sa may belt bag, tapos pabalik-balik talaga sila roon," ani Vice kay Perez.

"Sa atin mabilis lang natin na bibilhin 'yon. Mura lang pero 'yung thought na binigyan ko siya ng bag ay maaalala niya lagi, mapapa-happy siya," dagdag ni Vice.

Kilalasi Vice sa pagiging mapagbigay nito at pagtulong sa mga nangangailangan.

Nito lamang nakaraang buwan, namigay siya ng tig-P5,000 sa staff at crew ng "It's Showtime" bilang maagang Pamasko.