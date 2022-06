MAYNILA -- Nakatakdang muling magkita ang mga anak ng aktres na si Ruffa Gutierrez at ang kanilang ama na si Yilmaz Bektas sa Istanbul.

Nitong Biyernes sa Instagram, ibinahagi ni Gutierrez ang video clip nang paghatid niya sa airport sa dalawang anak na sina Lorin, 18, at Venice, 17.

Ayon kay Gutierrez, excited na ang kanyang mga anak na makita muli ang kanilang ama matapos ang higit isang dekada.

"All their bags are packed, they’re ready to go. 5:30 am drop off for Lorin & Venice’s morning flight to Istanbul. The girls are super looking forward to reuniting with their Baba and Turkish loved ones after more than a decade," ani Gutierrez.

"My cuties, have a meaningful, memorable and fun trip! Take lots of pics & videos. Better yet, vlog! I love you," dagdag ng aktres.

Nito lamang nakaraang buwan sa vlog ng talent manager at batikang entertainment writer na si Ogie Diaz ay kinumpirma ni Gutierrez na muling nakausap ng kanyang bunsong anak na si Venice ang ama sa telepono.

Sa simula ng taon ay ibinahagi naman ni Gutierrez na 10 taon nang annulled ang kanyang kasal kay Bektas.