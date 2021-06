Rufa Mae Quinto, niregaluhan ng asawa ng bagong sasakyan sa kaniyang kaarawan

Mula sa Instagram ni Rufa Mae Quinto

Malaki ang pasasalamat ng komedyana na si Rufa Mae Quinto sa kaniyang asawa na si Trevor Magallanes dahil sa regalo nitong bagong sasakyan para sa kaniyang kaarawan.

Sa kaniyang Instagram account, isang video ng kaniyang pagmamaneho ang in-upload ni Quinto kasama ang anak na si Athena gamit ang kaniyang bagong sasakyan.

“Birthday gift. Saya saya namin mag -ina ! Salamat mahal @trevvvsilog!” maikling saad ng aktres sa caption.

Nasa Amerika ngayon si Quinto kasama ang kaniyang pamilya kung saan pinasilip nitong noong nakaraang taon ang kaniyang bagong bahay.

Labis din ang pasasalamat ng aktres sa asawang si Magallanes dahil sa bago nilang tahanan na bunga umano ng pagsusumikap nito.

"Ang pagmamahal nga naman ...We are so happy to be here in the USA with you! Thanks for taking care of us! Thanks for the new house, for working hard, for providing. So much love in our hearts and joy for our wedding anniversary, your birthday and Thanksgiving gift from you to me," saad nito sa Instagram.

Nitong Mayo, lumabas pa sa isang magazine sa Amerika si Rufa Mae na ibinahagi niya sa kaniyang social media account.

Mismong si Vincent Gotti, isa sa mga kilalang fashion photographer sa San Francisco, California, ang kumuha ng larawan ng Pinay para sa cover ng magazine.

Ikinasal noong 2016 si Quinto at Magallanes ilang buwan matapos magkita sa Amerika.