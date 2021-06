Kakai Bautista, bumuwelta sa mga body shamer

MAYNILA -- Bumuwelta ang komedyante na si Kakai Bautista sa mga taong walang sawang pumupuna sa kanyang pangangatawan.

Sa kanyang Instagram post nitong Miyerkoles, pinalagan ni Kakai ang paniniwala ng ilang mga Pilipino na hindi seksi ang taong chubby.

"I have come across so many body shamers this past few days! And I just wanna say that… I do believe that food is very much essential in our lives. I love to eat. And… pak all that toxic Filipino culture that says chubby is not sexy and healthy. Black, brown, morena, kayumanggi is not beautiful. Pakdizall," ani Bautista.

"REAL TALK. Ang dami kong kilala payat na may sakit. And it’s not good. I will never be happy with that. Ang dami ko ring kaibigan na morena na haaaaay ang solid ng gandaaaa," ani Bautista.

Ayon kay Bautista, ang importante aniya ay ang masaya siya sa buhay ngayon at kung ano siya.

"We can never appreciate other people’s beauty if we don’t appreciate ours. SORRY kung ikakalungkot ng IBA na mahal na mahal ko ang sarili ko. AND I AM ENJOYING every bit of what I am now and every second of my LIFE," ani Bautista.

"Iksi ng buhay, ‘wag mong pakialaman ang buhay ng iba. Pakialaman mo yung sa ‘yo. Gawin mong maganda, masaya at kapaki-pakinabang!" buwelta ni Bautista sa mga body shamer.

Sa kanyang post ginamit din ni Bautista ang mga hashtag na #NoToBodyShaming at #Confidenceispower.



