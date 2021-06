Jodi Sta. Maria, na-pressure sa anak kaya tinapos na ang pag-aaral

Mula sa Instagram ni Jodi Sta. Maria

Ibinahagi ni Jodi Sta Maria ang kanyang karanasan sa thesis defense kung saan inamin nito na hindi naging madali lalo pa’t pinakanahirapan siya sa research process ng kanyang thesis paper.

Ngunit matagal nang pangarap ni Sta. Maria na makatapos ng pag-aaral at makailang beses na ring sinubukang isingit ito sa kanyang hectic na showbiz schedule.

"I started going back to school when I was 28 years old, coz I wanted to finish my 4th year high school and right after that I jumped into college in 2010 kaya lang I wasn’t able to finish kasi ang demanding ng course ko nun na medical biology," ani Sta. Maria.

Taong 2017 nang pumasok sa Innove Education Solution program ng Southville International School and Colleges si Sta. Maria na kumuha ng kursong Psychology. Apat na taong tinyaga ni Jodi ang pagpasok sa eskewela tuwing Martes mula alas 8 am. hanggang 5 p.m.

Hiniling niya sa ABS-CBN management noon na ilibre ang kanyang Tuesday sa lahat ng showbiz commitments.

"I knew in my heart na it was something na tatapusin ko, it’s just a matter of timing and opportunity. I was thankful din kasi I was treated as a normal student, alam mo 'yun, 'yung walang special treatment, kung ano 'yung pinagdaanan ng regular na estudyante 'yun ang pinagdaanan ko," saad ng aktres.

Nitong nakaraang linggo, humarap na sa panel si Sta. Maria para i-defend ang kanyang thesis na may titulong: "The Impact of NADA Protocol (Ear Acudetox) in the Anxiety Level of People Working in TV Production."

Isa nang practitioner ng ear accupuncture detoxification si Jodi at gusto niyang pag-aralan kung ano ang magiging epekto nito sa mga katrabaho niya sa TV production.

Mabusisi ang tanong ng panel, ayon sa aktres, kaya't aminado siyang kinabahan sa pagsagot sa mga tanong, lalo pa’t ayon sa panel, pang-masters degree na ang level ng kanyang thesis paper.

‘The defense lasted for three hours, I was so nervous, at the back of my head I was just really praying na 'Lord, can you just bless me with the spiritual knowledge and the wisdom to answer the queries of the panel,'" pag-alala nito.

Biro pa niya, "I never realized na meron palang mas stressful pa sa pagiging showbiz, pero iba rin 'yung fulfillment."

Inaprubahan naman ng four-member panel sa kanyang thesis paper, pero pagdating sa kanyang grado hindi na umano niya ito tinanong.

"Hindi ko pa actually nakukuha 'yung grade ko. Coz it’s Pass or Fail or Re-defend. Napunta naman ako sa Pass pero hindi ko na tinanong 'yung grade ko, kasi for me at that moment what’s important is I passed the thesis defense," paliwanag ni Jodi.

Masaya rin si Jodi na magagamit niya ang kanyang thesis paper para magrekomenda ng mas maayos na working conditions para sa kanyang mga katrabaho.

Dahil sa research na kanyang ginawa, nadagdagan ang kanyang respeto para sa mga taong nagtatrabaho sa likod ng kamera.

"For me kasi 'yung diploma kasi is not just an numerical grades eh or makatapos ka na lang. It is putting into good use what you have learned sa classroom, 'yun 'yung dadalhin mo sa outside world at kung paano magbe-benefit 'yung mga tao sa paligid mo," dagdag ng aktres.



Ngunit isa pang rebelasyon nito ay pagka-pressure niya sa anak na si Thirdy matapos mag-move up sa Grade 11 noong isang buwan.

"Ako ang na-pressure sa kanya. Sabi ko, 'shucks kailangan ko talagang mag-graduate kasi nakakahiya.' I was the inspired by him na pandemic pero natapos niya 'yung school. Nakita ko 'yung struggle niya. Wala akong reason para hindi to matapos ngayon," ani Sta. Maria.

Ito rin aniya ang mahalagang natutunan niya sa kanyang lola.

"One thing na in-instill sa akin ng lola ko and ng mom ko when I was child, kami ng brother ko, was education is something important. It is something na no one can take away from you. And also I have a son, and I have to set a good example," pag-amin nito.

Nakatakdang magmartsa si Sta. Maria ngayong Hunyo 23. "When God puts a dream in your heart, there is an intent to fulfill it. Kaya eto, mamartsa na tayo!"

Related video:

Watch more in iWantTFC