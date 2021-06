Jayda, pinayuhan ng magulang na huwag magmamadali sa pag-ibig, showbiz career

Mula sa Instagram ni Jayda Avanzado

Sa buhay man o sa karera sa showbiz, tumatak para sa batang singer na si Jayda Avanzado ang payo ng kaniyang mga magulang na sina Jessa Zaragoza at Dingdong Avanzado na huwag itong magmamadali.

Sa isang virtual media conference nitong Huwebes, ibinahagi ni Jayda na ito ang pinakamahalagang bilin sa kaniya ng dalawang beteranong OPM singer lalo na’t pinasok na rin niya ang mundo ng showbiz.

Pag-amin ni Avanzado na katatapos lamang magdiwang ng kaniyang ika-18 kaarawan, isa sa madalas maitanong sa kaniya ay kung handa na ba siyang pumasok sa isang relasyon.

Bitbit ang nasabing payo ng magulang, naniniwala umano siya na darating din sa tamang panahon ang lalaking para sa kaniya. Sa ngayon, tutok umano muna siya sa trabaho.

“In terms of love, marami nang nagtatanong kung pwede na mag-boyfriend. Sa akin, the right person will come at the right time. I will wait for God's timing. Ako talaga sa ngayon, nakatutok sa karera ko,” paliwanag nito.

Kuwento pa ni Jayda, kung sakali mang papasok siya sa isang relasyon, nais nitong mabigyan ng panahon ang kapareha kahit maging sa mga kaibigan.

Para sa kaniya, mahalaga na nabibigyan ng quality time ang mga mahal sa buhay.

Pagdating naman sa buhay, importante rin aniya na huwag magmadali sa pagtitiwala sa mga nakakasalamuha kagaya na lamang sa industriya.

“Be careful of who you trust. Be discerning. Be realistic. You have to look at the world in that way. That goes in showbiz din po. So many things happen in life and sometimes things don't go your way. But at the end of the day, kailangan lumaban ka,” saad ni Avanzado.

Bilin naman ng amang si Dingdong, huwag din itong magmadali sa pagkanta na madalas niyang gawin noong bata pa lamang siya.

Ngayong mas nagiging mulat na sa ginagawa, mas ninanamnam na ni Jayda ang mga awiting kinakanta at mas nauunawaan na ang ibig sabihin ng mga ito.

“And when it comes to music, siyempre huwag kang magmamadali. Pagdating sa mga kanta, lalo na nung bata ako, lagi yan sinasabi ng dad ko kasi pag bata ka, there's that spirit of youth na lagi kang nagmamadali,” pahayag ng batang mang-aawit.

“When it comes to songs, now that I am growing up, I savor notes more, I savor the songs more. At mas naiintindihan ko 'yung kinakanta ko. 'Yung 'wag ka magmamadali, it works,” dagdag nito.

Baon din ni Jayda sa kaniyang showbiz career ang paalala na magsumikap sa kaniyang propesyon. Aniya, hindi dapat minamadali ang showbiz career dahil darating din ang oras para sa kaniya.

“Pati sa career ko po, 'wag kang magmamadali, kasi darating din 'yung time mo. You just have to keep working hard, 'yan lagi sinasabi ng dad ko sa 'kin. There's no substitute for hard work,” pagbabahagi ni Avanzado.

“Ang dami-dami pong talented na tao dito sa industriyang ito, the things that separate the good people and amazing and exceptional people are how hard they work to achieve their dreams and goals.”

Gaganapin na sa Hunyo 26 ang digital concert ni Jayda na katatampukan ng kaniyang ina at bagong artista na si KD Estrada.

