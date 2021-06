DonBelle hindi makapaniwala sa tagumpay ng ‘He’s Into Her’

Mula sa Instagram ni Chad Vidanes

Bumuhos ang emosyon sa virtual thanksgiving party ng trending series na “He’s Into Her” matapos magpasalamat sa mga taong nasa likod ng tagumpay ng serye na umaani na ng maraming papuri kahit dalawang episode pa lamang ito umere.

Halos maiyak ang lead actress ng serye na si Belle Mariano nang isa-isang pasalamatan ang lahat ng naniwala sa kaniya at sa mga kasamahan lalo na noong nagsisimula pa lamang silang buuin ang palabas.

“This was quite a journey but you were there from the beginning, believing in me, believing in all the cast,” ani Mariano na pinasalamatan ang mga boss ng ABS-CBN at production ng series.

Lalo pang nanginig ang boses ni Belle nang banggitin ang mga cast member ng “He’s Into Her” na aniya pamilya na ang kaniyang turing.

“It takes a village to make all these possible,” dagdag ng aktres. “Sa lahat po ng nagpakita ng suporta at pagmamahal nila, thank you so much. Wala po kami rito kung wala kayo. We appreciate all the love and support you give us.”

Hindi naman makapaniwala ang onscreen partner ni Mariano na si Donny Pangilinan sa naging pagtanggap sa kaniyang unang lead series.

Ayon sa aktor, kung babalikan niya ang pagsisimula nila sa serye dalawang taon na ang nakakalipas, hindi niya maiisip na magiging malaki ang kalalabasan nito.

Kuwento pa ni Pangilinan, hindi niya inakala noon na magiging maganda ang mabubuong samahan sa pagitan ng mga cast ng show lalo na’t hindi pa sila nagkakasama noon sa mga proyekto.

“But everyone proved our doubters wrong. Not just that, mas nag-excel pa sa gusto ng lahat. I think this is a dream come true just for everyone here,” saad ni Donny.

Aniya, isang inspirasyon lalong-lalo na sa kabataan ang serye na dapat tanggapin kung sino sila at ipaglaban ang kanilang mga pangarap.

Labis din ang pasasalamat ng aktor sa direktor na si Chad Vidanes dahil sa mahusay nitong trabaho.

“Direk Chad, that first screen test we did...leading my first-ever series, I didn't know what to expect. I just want to thank you kasi it's your first major debut, on behalf of the cast, you did great. You did amazing,” tugon ni Pangilinan.

Pinasalamatan din niya si Belle dahil hindi umano makukumpleto ang serye kung wala ang aktres.

Napaluha rin ang bagong artista na si Limer Veloso nang magpasalamat sa bumubuo ng show dahil umano sa maayos na pagtanggap sa kaniya kahit baguhan lamang siya sa showbiz.

“Sobrang punong-puno lang yung puso ko. Overwhelming. Alam mo yung feeling na baguhang artista ka lang tas ganito kalaki yung suporta sayo ng lahat ng tao. Ganito kalaki yung tiwala sayo ng mga bosses,” ani Veloso.

Madamdamin din ang pasasalamat ni Jeremiah Lisbo kay Vidanes dahil nagsilbi itong tatay para sa kaniya at sa mga kasamahan lalo na tuwing pinagdududahan nila ang kanilang mga kakayanan.

“Direk Chad, thank you. You're the best. Kasi naniniwala ka sa amin. Minsan nagda-doubt na kami sa sarili namin, ikaw yung nagmo-motivate samin. Hindi lang kuya nakita ko sayo. Nakita ko rin parang tatay na rin kita,” paliwanag ng batang aktor.

Tinutukan ng maraming Pilipino ang pagsisimula ng “He’s Into Her” na nagluklok sa iWant TFC bilang no. 1 app sa Pilipinas sa araw na inere ang pilot episode.

Pumalo na rin sa milyon-milyong views ang naunang dalawang episode ng serye sa video-streaming platform na YouTube.

Mapapanood ang “He’s Into Her” tuwing Linggo 8:45 p.m., sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, at TFC. Maaari itong mapanood tuwing Biyernes sa iWantTFC.

May 10 episodes ang nasabing serye na eere hanggang sa Hulyo sa direksyon ni Vidanes at base sa libro ni Maxine Lat.

Makakasama ni Donny at Belle sina Vivoree Esclito, Kaori Oinuma, Rhys Miguel, Joao Costancia, Criza Taa, Jeremiah Lisbo, Dalia Varde, Limer Veloso, Melizza Jimenez, Ashley del Mundo, Gello Marquez, Sophie Reyes, at Jim Morales.

