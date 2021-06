Ara Mina pens sweet message for soon-to-be husband

MAYNILA -- Actress Ara Mina on Wednesday took to social media to share her sweet message for her soon-to-be-husband, businessman Dave Almarinez.

Posting a photo of her fiancé on Instagram taken during their "courtship stage," the actress began by expressing her admiration to Almarinez for being kind and humble.

"Just want to let you know Dave that I admire you so much dahil sa maraming magandang bagay tungkol sa 'yo. Hindi ako magsasawang ipagmalaki ang kabutihan ng puso mo. Maraming magpapatunay n'yan. Kahit 'yung mga taong 'di gumagawa ng mabuti sa 'yo alam nila sa sarili nila kung gaano ka kabuting tao. Kahit kailan wala akong nakitang kayabangan sa 'yo, punong puno ng magagandang intensyon ang lagi ko naririnig tuwing nagkukuwento ka at may mga plano ka lalo para sa ibang tao, at dun kita lalong hinangaan," Mina said.



She also lauded Almarinez for his patience and understanding.

"Wala na siguro ako makikilala na kasing sipag at tiyaga mo. Ang sarap lang ipagmalaki na kung ano man ang meron ka ngayon ay dahil sa sariling sikap. Nagpapasalamat din ako sa pagiging maunawain mo lalo sa trabaho ko. Matagal na naman tayong di magkikita dahil nga sa lock-in ang taping namin simula nitong pandemic. Pero ramdam ko lagi 'yung support mo," added Mina who is part of ABS-CBN's hit series "FPJ's Ang Probinsyano."

Mina also shared the thing she learned from her fiancé.

"Natuto ako sa 'yo sa pagiging responsable mo sa lahat ng bagay. At lalo kitang minahal sa pagiging mapagmahal mo sa pamilya dahil 'yan ang lagi kong pinagdadasal sa makakasama ko habang buhay. Sayang at 'di ko na na-meet ang parents mo para magpasalamat sa pagpapalaki ng isang taong napakabuti at hinahangaan ng marami," the actress said.

Mina then reminded her fiancé that she will always be there to support and take care of him.

"Always remember na nandito lang ako parati to support you sa lahat ng bagay na gusto mong gawin. Aalagaan kita tulad ng pagaalaga mo sa 'kin. Naniniwala ako na may dahilan ang Diyos sa pagsasama natin. Dave, sabay natin gagawin ang mga misyon natin na maging instrument ng love ni God. Kaya kahit anong pagsubok ang dumating alam kong God’s plan will always win. A DESTINY designed by GOD can never be changed by a man," Mina shared.

Mina got engaged to Almarinez just last January.

Mina has a daughter, Amanda Gabrielle, with former boyfriend Patrick Meneses.

Related videos:

Watch more in iWantTFC