MAYNILA -- Pansamatalang mahihiwalay sa kanyang bunsong anak na si Bimby ang batikang host na si Kris Aquino.

Balik-Pilipinas si Bimby para makapagpahinga at makasama rin ang kapatid nito na si Joshua na kamakailan lang ay nagdaos ng kanyang ika-28 kaarawan.

Sa mga retrato na ibinahagi ni Batangas vice governor Mark Leviste, makikitang nakayakap at nagpapaalam sa kanyang bunso si Aquino, ang tinaguriang Queen of All Media.

Mananatili sa Amerika si Aquino para ipagpatuloy ang kanyang pagpapagamot.

