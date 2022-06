Joshua Garcia at Jane De Leon nasa Dubai na para sa Kalayaan 2022 Middle East Caravan

DUBAI - Dumating ang Kapamilya Stars na sina Joshua Garcia at Jane De Leo sa Dubai International Airport Terminal 1, 5:30 pm, kahapon, June 8, 2022.

Panandaliang magpapahinga sina Joshua at Jane sa Dubai at agad silang lilipad patungong Bahrain sa June 9 para sa Philippine Fiesta Celebration sa Cultural Hall.

Matapos ang pagtatanghal sa Bahrain, lilipad sila pabalik ng Dubai para naman sa Kalayaan 2022 Celebration sa Zabeel Hall 2, World Trade Center sa June 12. Bahagi ito ng Philippine Independence Day Celebration Middle East Caravan. Ikaapat na paglapag na ito ni Joshua sa Dubai International Airport, pero ito ang unang pagkakataon na nakalabas siya ng airport at makakapag-perform ng live.

“ Thank you very much I want TFC, ABS-CBN kasi kung hindi dahil sa inyo wala ako dito ngayon,” sabi ni Joshua.

First time naman na magpe-perform ng Darna star na si Jane sa Middle East bilang Kapamilya artist.

“ Excited na akong makita kayo kaya see you soon”! sabi ni Jane.

Tuwang-tuwa naman ang ilang fans na sinuwerteng makita sina Joshua at Jane sa airport kaya sinamantala na nilang makipag-selfie sa kanilang mga idolo.

Sundan ang Kalayaan 2022 Middle East Caravan concerts ni Joshua at Jane sa TFC News sa TV Patrol.