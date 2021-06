Kris Aquino may buwelta sa basher na tinawag siyang ‘pangit ‘pag walang makeup’

Mula sa Instagram ni Kris Aquino at website ng PUSH.

Hindi man pinatulan ang pangungutya, sinagot pa rin ng aktres at host na si Kris Aquino ang isang netizen na tinawag siyang pangit kapag walang makeup sa mukha.

Sa Facebook, matapang na nagkomento ang nasabing user ng opinyon nito sa itsura ni Aquino kapag walang ayos.

“Pangit pala c Miss Kris pag walang makeup. Sorry just saying,” saad ng netizen.

Pinili naman ni Aquino na huwag ng manlait pa.

“Beauty is in the eye of the beholder. I could so easily say a very bitchy comment about your looks right now pero bakit pa? Hindi naman ikagaganda ng buhay ko and hindi rin makakatulong sa lipunan,” sagot ni Kris.

Pabiro pang hirit ni Aquino, masaya siya na malamang gumaganda siya kapag naglalagay ng makeup.

“Siguro you need to find your happiness? And thank God di ba, ako gumaganda pag may makeup,” banat nito.

Hindi ito ang unang beses na sinagot ni Aquino ang ilan sa kaniyang mga basher lalo na sa mga dinadamay ang kaniyang dalawang anak na si Bimby at Josh.

Kamakailan lamang, muling bumuwelta si Kris sa pumupuna sa kilos ng kaniyang bunsong anak sa social media.

Tila pinagtatawanan ng isang netizen ang galaw ng kamay ni Bimby sa isang pag-uusap nilang mag-ina na inilabas sa Instagram page ng aktres.

“I am not going to criticize you physically but I will call you out on your lack of decency,” sagot ni Kris.

“You know I have had enough of this bullsh*t. If that's the only thing you can criticize about my son then I have really done a f*cking great job as a mom.”

