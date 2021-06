‘Beauty is a feeling’: Sue Ramirez naniniwalang maganda ang lahat

Mula sa Instagram ni Sue Ramirez

“Beauty is not actually a trait. It’s a feeling.”

Ganito inilarawan ng aktres na si Sue Ramirez ang kagandahan nang hikayatin niya ang publiko na maniwalang maganda ang lahat ng tao.

Sa isang press conference ng whitening soap, binigyang diin ni Ramirez, na siyang napiling endorser ng produkto, na walang araw na hindi maganda ang isang tao lalo pa’t hindi ito nakadepende sa pananaw ng iba.

Aniya, kung ano ang pakiramdam ng isang tao sa kaniyang itsura, iyon ang tunay nitong itsura.

“Beauty is in the eye of the beholder so we cannot please everybody with how we look. Not everybody will appreciate the beauty that we have but if we learn to appreciate it on our own, I don’t think that there will be a time that we will not feel beautiful,” ani Ramirez.

“So if you feel beautiful, you are beautiful. It comes from within.”

Kagaya rin ng sinasabi ng karamihan, ipinaliwanag ni Sue na kailangan lamang maniwala sa sarili at sa Diyos na wala itong nilikhang pangit.

“Ang ganda ganda niyo. Walang pangit sa mundo. Walang ginawa ang Diyos na pangit. Magtiwala lang kayo. Just trust and believe in yourself and everything follows,” dagdag ng aktres base sa ulat ng PUSH.

Masuwerte din aniya siya dahil karamihan ng taong nakapaligid sa kaniya ay sinusuportahan siya na nakakadagdag sa kaniyang kumpiyansa.

“I don’t think I felt not beautiful. Medyo malakas ang ating support system and everybody makes me feel confident and everybody supports me,” saad nito.

“But to everybody who feels that way, I will tell you, you are beautiful, in what every way it is,” dagdag ng aktres.

Abala ngayon si Ramirez sa paggawa ng dalawang teleserye ngayong taon na “The Broken Marriage Vow” at “Boyfriend #13.”

Si Sue ang napiling gumanap bilang Lexy Lucero na magiging kabit ni David Ilustre (Zanjoe Marudo) na asawa ni Dr. Jill Ilustre (Jodi Sta. Maria) sa “The Broken Marriage Vow”.

Ito ang Pinoy adaptation ng BBC series na “Doctor Foster” na nagawan din ng Korean version na “The World of the Married.”

