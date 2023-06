MAYNILA -- Kung ang aktres na si Julia Barretto ang tatanungin, hindi niya kaya na maging malapit na kaibigan o close friend ang kanyang "ex."

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, ibinahagi ni Barretto ang kanyang paniniwala na kung tapos na ang relasyon ay kasama na rito ang pagtatapos ng pagkakaibigan.

"Kaya niyo ba? Kasi kung kaya niyo there's something weird with me siguro. I think it's just, to be honest hindi ba? Parang ex mo na kasi. Pero you can be civil and respectful at maayos ang pakikitungo niyo sa isa't isa, pwede kayong magkamustahan. Pero I feel like when that part of your life is over, it means that whole relationship including the friendship," ani Barretto.

"And especially if you are happy at the moment 'di ba it's really as respect to your current partner as well because hindi naman yata proper," dagdag ni Barretto.

Pero giit ni Barretto, kung grupo o marami namang mga kasama ang dating magkarelasyon ay maari pa rin itong maging magkaibigan.



"Yes of course, ang tanong naman kasi close friends, parang papuntang best friends na yon, eh baka maging kayo ullit," paglilinaw ni Barretto.

Bumisita si Barretto sa pang-umagang programa ng ABS-CBN para sa promosyon ng kanyang pelikulang "Will You Be My Ex?" na ipapalabas sa mga sinehan sa Hunyo 21. Ang pelikula ay tungkol sa dating magkasintahan na nagkita muli at inakalang kaya nilang maging kaibigan pero nahulog muli sila sa isa't isa.

"Thinking of whether or not we should give it another chance. So yun nga lang ang ano doon kapag tinry niyo maging friends ang nangyayari parang nagiging familiar masyado at nagkakalituhan kayo kung ano ba ito," ani Barretto.

Matatandaang 2019 nang mabalita ang paghihiwalay nina Barretto at aktor na si Joshua Garcia.



Si Barretto ang nobya ng aktor na si Gerald Anderson.

Samantala, sa "Magandang Umaga" ay naging sorpresa para kay Barretto ang pagdating ng kanyang kapatid na si Leon na pinasalamatan niya sa ginawa nitong pagtatanggol sa kanya noon.

Sa programa, pinayuhan din ni Barretto ang kapatid na si Leon na huwag muna umalis sa poder ng kanilang ina na si Marjorie dahil totoo aniyang mahal ang bumukod sa magulang.