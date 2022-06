Mula sa Instagram ni Jameson Blake

MAYNILA – “Don’t make her do hiking.”

Ito ang nag-iisang payo ng aktor na si Sam Milby sa mga susunod na magiging leading man ng aktres at vlogger na si Ivana Alawi.

Sa isang virtual press conference nitong Miyerkoles, ikinuwento ni Milby na madaling makatrabaho si Alawi base na rin sa karanasan niya sa kanilang paparating na serye na “A Family Affair.”

“She's been easy to work with. She is a lot of fun. Just be ready dun sa mga asar na mangyayari,” saad ng aktor.

Ngunit mariin nitong isinunod ang paalala na iwasang ayain ang sikat na content creator sa pag-akyat ng mga bundok.

Salaysay ni Milby, nag-organisa siya ng bonding day kasama ang mga co-star sa nasabing serye bago nila simulan ang taping. Dito, naisipan niyang mag-hiking sila sa Masungi Georeserve sa Tanay, Rizal.

Akala umano nito nagustuhan ng lahat ang kaniyang ideya ngunit tila hindi pala ito gusto ni Alawi, natatawang sambit ng aktor.

“Si Ivana, hindi ko alam na ayaw niya mga kahit anong workout or anything like that. She does not like anything where she has to exert a lot of physical energy. I think deep down inside, we all agreed na she enjoyed,” kuwento ni Milby.

Bagamat alam niyang nahirapan ang aktres, pakiramdam naman nito na nag-enjoy pa rin si Alawi sa ginawang aktibidad.

“Pero 'yung itsura niya parang 'Kuya, ilang percent pa? Ha? 75% pa.' 'Yung parang galit na galit siya. It was a 3-hour hike, simple hike. She was showing she was not happy but feeling ko, nag-enjoy siya.”

Gagampanan ni Milby ang karakter ni Dave na panganay sa magkakapatid sa “A Family Affair.” Base sa teaser ng programa, magiging karibal siya ng kapatid na si Gerald Anderson sa puso ni Alawi.

“I've done great characters. But itong teleserye mas naka-focus sa pamilya. Ako 'yung panganay sa magkakapatid. I think sa struggle na nangyayari kay Dave, it's something I've never really done sa teleserye na ginawa ko dati,” pag-amin nito.

Marami aniyang problema na kinikimkim si Dave katulad na lamang ang pagpili sa pagitan ng pag-ibig at pamilya.

Sinasalamin umano ito sa kuwento ng maraming panganay na anak sa mundo na kinakailangan piliin ang pamilya kaysa ang taong mahal niya.

“There's a lot of people sa mundo na 'yun ang choice nila -- 'yung sacrifice na kailangan nilang gawin. 'Yung iiwan mo 'yung pagmamahal para sa pamilya,” ani Milby.

Makakasama nina Milby, Alawi at Anderson sa serye sina Jake Ejercito at Jameson Blake.