MAYNILA -- Ibinahagi ng magkasintahan na sina Ronnie Alonte at Loisa Andalio na malaki ang nagbago sa kanilang relasyon matapos ang anim na taon.

Sa Star Magic Inside News nitong Martes, naging bukas ang magkasintahan tungkol sa kanilang buhay pag-ibig.

"Ang laki na rin nang pinagbago ng relasyon namin since nag-start kami. Kasi alam namin 'yon, ang dami naming pinagdaanan. Hindi naman totally madami at alam namin na madami pa kaming pagdadaanan. Ang sa akin lang is 'yung mga pinagdaanan namin dati sa pagsasama namin nun sobrang maipagmamalaki ko na iba kami ngayon bilang sa personal life namin," ani Alonte

"Kasi naniniwala ako na ang relasyon para maging matibay at naggo-grow ay choice 'yan. Dapat choice niyong dalawa, hindi puwedeng isa lang. Kasi kapag isa lang hindi nagwo-work talaga," dagdag ni Andalio.

Ayon sa dalawa, nagpapatibay din sa kanilang relasyon ay ang suporta at respeto sa isa't isa.

At sa mga pagkakataong, may hindi pagkakaunawaan ganito inaayos ng dalawa ang gusot:

"Minsan okay na kami, tapos ire-remind ko siya. 'uy mag-sorry ka muna.' ...Pinag-uusapan namin. Ayaw naming pag-awayan 'yon. Kunwari mag-aaway tayo, tapos hindi lang magpansinan, mamaya okay na kami. Ayaw namin ng ganun, gusto namin 'aba pag-usapan natin.' Minsan siya ang may mali, minsan ako ang may mali. Pag-usapan natin," ani Alonte.

"Hindi puwede automatic bati na agad. Konting lambing lang bati na agad. Talagang pinag-uusapan namin. ...Importante pinag-uusapan kasi kapag naging okay na lang kayo bigla, kasi nasa dibdib natin 'yon mga girl, talagang kinikimkim natin. Tapos kapag nag-away ulit doon na siya sasabog. So para maiwasan (pag-usapan)," dagdag na paliwanag ni Andalio.

Sa ngayon, iginiit ng dalawa na masaya sila sa estado ng kanilang relasyon. Anila, hindi man nila ipinagdiriwang ang kanilang pagsasama buwan-buwan ay araw-araw naman nilang ipinagdiriwang ang pag-ibig at buhay.

"Kasi kami mas nakilala na namin ang isa't isa so happy kami kung ano ang buhay lang namin simple," ani Alonte.

"Dapat everyday sini-celebrate ang life," dagdag ni Andalio.

Bida ang magkasintahan sa seryeng "Love in 40 Days" na mapapanood sa Kapamilya Channel, iWantTFC at A2Z.