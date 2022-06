PANOORIN: Darryl Yap pumalag sa resolusyon ng QC Council

MAYNILA -- Hot isyu ang pagdeklara kina Ai-Ai delas Alas at direktor Darryl Yap ng Quezon City Council bilang persona non grata sa lungsod, bunsod ng umano'y mapanira nilang election video na umano'y binastos ang simbolo ng Quezon City.

Sa gitna ng paninindigan ng Quezon City sa kontroberysal na resolusyon, pumalag naman si Yap.

Anya, protektado pa rin siya ng creative freedom. "I am keeping my rights and license for creativity and if people get affected then it only goes to show my relevance is effective,“ sabi. ni Yap sa ABS-CBN News.

“Public officials and public offices are subject to spoof and satire gaya ng ginawa ko, dapat alam nila yon mula umpisa! “

Ang kontrobersyal na campaign ad na ginawa ni Yap at delas Alas laban kay Mayor Joy Belmonte ang naging mitsa ng resolusyon kagabi ng Quezon City Council para ideklara silang persona non grata sa lungsod.

Ayon kay QC councilor Ivy Lagman na siyang author ng resolusyon, labag ito sa batas na pinoprotektahan ang lahat ng simbolo ng bansa at pamahalaan.

“'Yung pag-upload nila nun April 20 kung saan dine-face nila ang seal ng QC, they think they can post anything all in the name of freedom of expression?We don’t want to normalize 'yung pagiging bastos! This is not acceptable. Imbes na QC seal, nilagay nila Bongbong Sara, nilagyan ng tigre at kung ano pa. Hindi tino-tolerate ng QC council ang pagbastardize sa seal ng lungsod."

Wala pang official statement si delas Alas na nasa Amerika ngayon pero ayon sa kanyang kampo, hindi na dapat isinama ang aktres sa resolusyon dahil hindi naman siya kasama sa art department na nag-deface sa Quezon City seal.

Indefinite ang deklarasyong persona non grata ng aktres at direktor pero giit ni Lagman maari itong ma-lift kung mag-apologize sila sa mga taga-Quezon City, bagay na hindi gagawin ni Yap.

“Kung ang na-offend namin ang seal o logo, willing ako mag-apologize sa logo o seal kung 'yun ang na-offend namin,“ sabi ni Yap.

Pakli naman ni Lagman: “The seal cannot speak sa ginawa niya! Kami na lang magde-defend! He (Yap) is really... he’s making a mockery out of everything. Huwag naman. Let’s draw the line. There are things we hold sacred!"

Giit din ni Lagman, walang kinalaman ang political affiliation kay Vice President Leni Robredo sa pagsulat niya ng resolusyon na unanimous na pinasa ng konseho. Wala rin daw alam si re-elected QC Mayor Joy Belmonte sa aksyon ng konseho; at higit sa lahat wala itong kinalaman sa kanyang pagkatalo bilang re-electionist councilor sa QC 1st District.

Ani Lagman, “I did it out of duty, as a citizen of Quezon City!”