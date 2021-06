Music video ng single ni Joao Constancia na ‘Pretty Mama’ inilabas na

Watch more in iWantTFC

Mapapanood na ang opisyal na music video ng solo single ni Joao Constancia na “Pretty Mama” na isinulat mismo ng aktor na si Iñigo Pascual.

Tampok sa nasabing music video na inilabas noong Hunyo 4 si Miss Earth Philippines 2020 Roxie Baeyens sa direksyon ni Edrex Clyd Sanchez.

Umabot na sa 20,000 ang views ng music video na in-upload sa YouTube account ng record label na CS Music.

Nauna nang inilabas ang kanta sa iba’t ibang digital streaming platforms nitong Mayo 28.

Isa si Constancia sa miyembro ng grupong BoybandPH na nagpasikat sa mga kantang “We Made It”, “Unli”, at “Somebody.”

Minsan nang itinanggi ni Joao na nabuwag na ang grupo na nabuo noong 2016 sa pamamagitang ng Pinoy Boyband Superstar.

"Right now we are just exploring, solo-solo muna kami. They are giving us the opportunity to explore what we want to do here in showbiz," ani Constancia.

"Solo-solo muna kami. Kung anuman 'yung gusto naming gawin 'yon na muna. We are still thinking and we will see na lang what will happen.”

Napapanood ngayon ang singer at aktor sa bagong hit series na “He’s Into Her” na pinagbibidahan nina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Mapapanood ang nasabing serye sa iWantTFC, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11 at TFC.

