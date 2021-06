Maymay, alay ang bagong awitin sa mga taong 'marupok'

MAYNILA -- Iniaalay ni Maymay Entrata ang bago niyang awitin na "Di Kawalan" sa mga taong "marupok" at bigo sa pag-ibig.

Sa Inside News ng Star Magic na inilabas nitong Hunyo 7, ibinahagi ni Maymay ang ilang detalye tungkol sa kanyang bagong awitin.

"Isa po siyang mensahe o reminder po roon sa mga taong nasaktan, doon sa mga taong na-broken heart at sa mga taong tinatawag nilang 'marupok' na hindi maka-move on. Alam mo 'yon 'yung kahit itinataboy na sila ay gusto pa rin nilang bumalik doon sa taong minahal nila, doon sa taong nanakit sa kanila," ani Maymay.

Ayon kay Maymay mensahe ng "Di Kawalan" ang pagpapahalaga sa sarili.

"Kumbaga ang kanta na ito ay sinasabing pahalagahan mo ang sarili mo, mahalin mo ang sarili mo," ani Maymay na ibinahagi rin ang saya sa tagumpay ng kanyang awitin na ilang milyon na ang nakapanood sa Facebook. Pumalo na rin sa halos 800,000 ang nakanood nito sa YouTube.

"Talagang hindi agad nag-sink in sa akin na patok. Kahit paano ay naintindihan niyo ang mensahe ng kanta. 'Yun naman ang importante sa atin. Bonus na sa akin 'yung isinasayaw nila, (ginagawa) nila ang steps ng 'Di Kawalan' malaking-malaking bagay na po sa akin. Doon pa lang ay sobrang tuwang-tuwa na ako at sobrang naa-appreciate ko ang suporta niyo po," ani Maymay.

Sa huli, nagbahagi rin si Maymay ng kanyang mensahe para sa mga taong tulad niya ay nasaktan na pagdating sa pag-ibig.

"Walang kahit anong comfort na mensahe ang maiibigay ko sa mga taong nasaktan kasi naranasan ko. At hindi biro na masaktan tayo roon sa taong minahal natin at, alam mo 'yon, naniniwala ka na panghabangbuhay. Take your time na mag-heal 'yung puso mo. Dahil narinig mo lang 'yung kantang 'Di Kawalan' ay pinipilit mo na mag-move on, take your time. Kasi the more na pinipilit mo ay the more ka na-stuck sa past. May proseso 'yon, kaya huwag nating madaliin. Take your time at pray lang lagi kay God," ani Maymay na muling nagpasalamat sa lahat ng kanyang mga tagahanga na patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa kanya.

Nito lamang Abril, inamin ni Maymay na masaya ang kaniyang puso nang tanungin kung kumusta ang estado ng kaniyang love life, ngunit hindi rin ito nagbanggit ng kahit anong pangalan.

Matatandaang nagsimula ang karera sa showbiz ni Maymay nang maging parte siya at tanghaling big winner ng "Pinoy Big Brother: Lucky 7."

Sa loob din ng Bahay ni Kuya nabuo ang tambalan nila ni Edward Barber na huling naiugnay sa kanya.

Samantala sa Inside News ay nagpaabot din ng suporta si Edward sa bagong awitin ni Maymay.

