Dance video ni AC Bonifacio ng ‘Butter’, pasado sa K-pop group na BTS

Mula sa TikTok at Twitter account ni AC Bonifacio



Ikinagulat ng performer na si AC Bonifacio nang makitang ni-like ng K-pop supergroup na BTS ang ginawa nitong dance cover sa kalalabas lamang na kanta ng grupo na “Butter.”

Halos walang masabi si Bonifacio nang i-tweet ang screenshot ng TikTok account ng BTS kung saan makikita na isa ang kaniyang video sa mga ni-like ng grupo.

“wait lang po PROCESSING PA,” ani Bonifacio na sinundan pa ng mga umiiyak at puro puso na emojis.

Mula sa TikTok account ni AC Bonifacio

Pumalo na sa 1.8 milyon ang views ng dance video ni AC sa patok na video-sharing platform.

Kagaya ng inaasahan, instant hit ang “Butter” sa buong mundo at naging number 1 sa Billboard’s Hot 100 sa loob ng dalawang linggo.

Hindi ito ang unang beses na gumawa ng K-pop dance cover si Bonifacio dahil minsan na rin itong napansin sa “How You Like That” ng Blackpink.

Sa katunayan, pumangalawa pa ito sa nasabing dance cover contest noong nakaraang taon.

Bukod pa rito, napansin din sa ibang bansa ang kaniyang talento sa pagsayaw nang maimbitahan upang lumabas sa hit series na “Riverdale” bilang Star Vixen.

Sa nasabing palabas, nakatapatan ni Bonifacio sa dance floor ang isa sa mga star ng serye na si Madelaine Petsch na gumaganap bilang si Cheryl Blossom.

“We shot with them two times, once in December and once in January. So that part there as a Star Vixen is I am dance battling with Cheryl Blossom, who is Madelaine Petsch in real life, and it was such an amazing experience because I just watched her on Netflix and now I am beside her dance battling her,” pag-alala noon ni Bonifacio sa kaniyang karanasan sa "Riverdale."

RELATED VIDEOS:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC